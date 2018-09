Inhalt Seite 1 — Abstand zum Theatrum Mundi Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach dem Rausch des Jahrtausendwechsels, der genau genommen noch gar keiner war, melden sich die harten Tatsachen zurück. Als deren härteste gilt gemeinhin der Tod. Zwar haben sich Philosophen, Theologen und andere Therapeuten lange darum bemüht, den Menschen die Furcht vor dem Tod auszutreiben, doch gelungen ist es ihnen nicht. Aber warum? Das ist die Frage, der Ernst Tugendhat in seinen bemerkenswerten Gedanken über den Tod nachgeht.

Er will vor allem klären, "was es genau am Tod ist, wovor wir uns fürchten".

Es geht hierbei nicht um die vegetative Todesfurcht, die die Menschen mit allen anderen Tieren teilen. Es geht vielmehr um ein voluntatives Verhältnis zu dem sicheren, wenn auch zeitlich unbestimmten Ende des Lebens. Die Frage ist, warum die meisten Menschen nicht sterben wollen. Gegen Heidegger wendet Tugendhat ein, dass die Furcht - oder, wie Heidegger dramatischer sagt: die Angst - vor dem Tod nicht einfach als ein unumgängliches Faktum hingestellt werden darf. Denn ein nie enden wollendes, "todloses" Leben könnte ebenso beängstigend erscheinen. Außerdem steht der erschreckenden "Leere des Todes" oft eine nicht weniger erschreckende "Leere des Lebens" gegenüber, die dazu führen kann, dass der Tod dem Leben vorgezogen wird. Art und Grad der Bedrohlichkeit des Todes sind von der Qualität des jeweiligen Lebens nicht zu trennen.

Daher leuchtet es Tugendhat auch nicht ein, das Leben mit dem amerikanischen Philosophen Thomas Nagel als ein absolutes "Gut" zu verstehen, dessen uns das "Übel" des Todes beraubt. Denn das Leben ist nicht als solches etwas Gutes.

Vielmehr erhält es einen Sinn nur durch Umstände und Verhaltensweisen, in denen die Menschen Erfüllung finden. Was ihnen dabei zufällt, hängt immer auch von ihnen selbst ab - davon, ob sie in der Lage sind, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Hieraus ergibt sich eine erste Antwort. Der Grund der Todesfurcht liegt in einem Bedauern über ein verfehltes Leben. Das Erschreckende des eigenen Endes bezieht sich nicht auf den Tod als solchen, sondern auf eine zur Unzeit erfahrene Nähe des Todes. Das Übel besteht darin, "daß ich jetzt durch den Tod die Chance - die letzte Chance - verliere, meinem Leben Sinn - oder mehr Sinn - zu geben".

Jedoch fürchten auch Menschen den Tod, die nicht von sich sagen müssen, sie hätten ihr Leben verfehlt. Daher bedarf es einer zweiten Antwort. Die Furcht vor dem Tod, sagt Tugendhat, ist die Mitgift einer Illusion, ohne die kein Mensch lebensfähig wäre. Sie wurzelt in der Neigung, sich selbst als das Zentrum der Welt zu sehen. Der Gedanke an die Nähe des Todes erschüttert diesen Glauben - und bedroht so die Aussicht auf existenzielle Erfüllung.

"Jeder Weg hinauf, alle Kreativität, jeder Einsatz, aber wohl auch alles Obensein, alles Glück setzt diese Selbstzentriertheit voraus und impliziert das Risiko der Verzweiflung." Unter Hinweis auf das Schicksal des Fürsten Andrej in Tolstojs Roman Krieg und Frieden macht Tugendhat jedoch deutlich, dass der bevorstehende Tod wie bereits das Altern die Möglichkeit bietet, "diesen Irrtum einzusehen und sich gewissermaßen innerhalb des Theaters auf die Seite zu stellen, aus dem Zentrum heraus". Jedoch stellt diese Position ihrerseits nur eine Grenzmöglichkeit dar auf Dauer gestellt, würde sie zu Apathie und Gleichgültigkeit führen.