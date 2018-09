Inhalt Seite 1 — Schmieg dich an mich! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der nackte Mensch erscheint derzeit gehäuft. Doch durchaus züchtig auch, denn an- und abgewinkelte Arme und Beine verdecken stets sein Geschlecht. So mäandern sich die nackten und verschlungenen Leiber durch die Werbung und über die Titel jener der Werbeästhetik folgenden Magazine. Aber wirkt und wirbt der nackte Mensch überhaupt gehäuft?

Verschlungenheit ohne Nähe zeigen die Körper in der Werbung des Modehauses Dolce & Gabbana. Lieb liegen sie da, die Nackten von Max und Amica einfach lieb und nett, wie X- und Y-Chromosomen auf dem Abstrichglas und keusch wie ihre eigenen Amöben. Die neuen Gruppenfotos Nackter zeigen nicht mehr die zur Pyramide ordentlich getürmten Leiber wie der Fotograf Herb Ritts sie in den achtziger Jahren gern arrangierte. Friedlich zu schlafen scheinen jene nackten Körper auf dem Cover der Gruppe Lemonbabies, die sich da zusammengewühlt haben - ein Wurf kleiner Hunde und Kätzchen kuschelt ähnlich süß. Das soll anmachen?

Hat das Paradies begonnen?

Also fragen wir uns: Was ist denn nun los? Sind Art-Direktoren und Werber zu Präraffaeliten mutiert? Hat für sie das Paradies begonnen, so züchtig und keusch, so lieb und rein, so tatenlos auch wie auf den Bildern von Hieronymus Boschs Garten irdischer Freuden oder Lukas Cranachs Goldenem Zeitalter? Folgt die Werbeästhetik nicht mal mehr ihrem alten Gesetz Sex sells? Denn da ist kein Sex in diesen Darstellungen, und die cleveren Werber haben auch nicht einfach noch mal ein paar Leiber draufgelegt. Von wegen: More sex sells more.

Nein, dass die Potenzierung der Lust durch die Multiplizierung der Körper möglich sei, an diesen Blödsinn glauben nur Produzenten und Fans von gangbang-Pornos, die zurzeit allerdings im Trend liegen.

Im Heft würde ich Fotos vieler Nackter zeigen, nie aber auf dem Titel. Das Problem, das Metzger haben, sind ja auch die Fleischberge in der Auslage, aus denen der Kunde sich das Filet dann erst aussuchen muss, sagt Amica-Chefredakteur Nikolas Marten und erklärt, warum er ein David-La-Chapelle-Foto ins Innere seines Heftes verbannte und ihm schon als Playboy-Chef keine verwirrende Fleischmotivik aufs Cover kam.

Ein Motiv - zwei Geschichten Die psychologische Wirkung, die der Anblick vieler nackter Leiber bei uns hinterlässt, wurde erst im vergangenen Jahrhundert durch genau zwei erschütternde Ereignisse geprägt: Durch die jeweils fotografisch festgehaltene Erfahrung des kollektiven Todes - beziehungsweise seiner Erwartung bei Massenerschießungen Nackter - und durch die Erfahrung der kollektiven Freiheit.