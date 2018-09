Inhalt Seite 1 — Angst vor Haider? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Machtwechsel, der jetzt ansteht, bedeutet für Österreich einen tiefen Einschnitt. Und für Europa beginnt ein neues Kapitel. Mit dem Vorstoß gegen eine Beteiligung der rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ) an der Regierung mischt die Europäische Union sich zum ersten Mal massiv in die Innenpolitik eines Mitgliedslandes ein. So könnte neues Gemeinschaftsrecht entstehen - vorausgesetzt, die Maßnahme ist erfolgreich. Doch das ist unwahrscheinlich: Zu spontan, sehr unüberlegt hat die portugiesische Präsidentschaft gehandelt. Der Populist und Sprücheklopfer Jörg Haider wird in Wien mitregieren. Und die EU wird, nach ihren handfesten Drohungen, in Zugzwang geraten, sie in die Tat umzusetzen. Die Sache sieht schlecht aus, für Österreich wie für Europa.

Wie kommt es, dass ein international so erfahrener Mann wie der Außenminister und Vorsitzende der christdemokratischen ÖVP, Wolfgang Schüssel, sich dermaßen verschätzt hat: dass er Österreichs - und erst recht sein eigenes - Gewicht in der Welt überschätzt hat? Glaubt er tatsächlich, er könne für europäische Zuverlässigkeit seiner Regierung bürgen? Hält er sich für den starken Mann der österreichischen Politik? Wie will er Haider kontrollieren, der ihm als Kanzler nachfolgen möchte? Schüssel muss sich auf ein paar Überraschungen gefasst machen.

Das Regierungsprogramm wird niemanden erschrecken. Es ist nicht das unbarmherzige Konzept, von dem Haider immer sprach; es räumt gar nichts ab von dem, was den Österreichern teuer ist. Im Symbolbereich kündigt es überdies die "Fortsetzung des Kurses der Sensibilität und kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit" an, so offenkundig dies dem rechten FPÖ-Chef an die Nerven geht. Im breiten Milieu der Anti-Haider-Front fürchtet man mittel- und langfristige Wirkungen des Machtwechsels: eine Entliberalisierung des kulturellen Klimas, eine Neufärbung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF, einen Abbau von Bürgerrechten, die Brutalisierung der Ausländerpolitik, einen Rechtsruck in den Bildungsinhalten.

Inhaltlich jedoch unterscheiden sich Jörg Haider und die Seinen wenig von anderen, unverdächtigen Parteien in Europa, denkt man in Deutschland etwa an die hessische CDU und ihre Unterschriftenaktion gegen doppelte Staatsbürgerschaften oder an die CSU und ihre Haltung in Fragen der inneren Sicherheit. Bei seinen Bedenken gegen die Osterweiterung der EU kann Haider sich auf zahlreiche europäische Politiker berufen; skeptisch war, ehe er dazulernte, auch Gerhard Schröder. Wird das "neue Österreich" die EU blockieren? Nicht mehr vermutlich, als dies Margaret Thatcher tat, die britischen Tories auch heute gerne täten und der Spanier Aznar gelegentlich androht.

Selbst wenn er sich entschuldigt, nimmt Haider die Entgleisungen nie ganz zurück

In Sachfragen also ist der Faschismus-Nachweis nicht einfach. Haiders Stil, seine Unbeherrschtheit, die Unberechenbarkeit und vor allem sein Milieu nähren diesen Verdacht schon mehr. Wer auszieht, das Fürchten zu lernen, wird da nichts übersehen: Am gruseligsten sind die Haider-Fans in den Wahlveranstaltungen - Volksmund, den kein Sender übertragen dürfte. Offiziell will Haider mit ihnen natürlich nichts zu tun haben. Bezeichnend ist aber die unbekümmerte, ironisierende Art, in der er sich ein ums andere Mal für Beleidigungen oder Entgleisungen entschuldigt, die ihm Kritik eingetragen haben. Immer achtet er darauf, nicht alles zurückzunehmen, am wenigsten den Inhalt seiner Beleidigungen und Entstellungen. Er bedauert "Missverständnisse", entschuldigt sich, wenn er, ach!, jemanden "verletzt" haben sollte, sei es Herrn Chirac mit dummen Sprüchen, seien es die Juden mit dem Lob für die Waffen-SS oder der Bezeichnung der KZs als "Straflager". Oh sorry, ich wollte damit niemanden kränken. Aber inhaltlich zurückgenommen hat er nichts.

So ist das Misstrauen begreiflich, und viele zweifeln an Haiders Bekenntnissen zur Demokratie. Sein Erfolg beruht nicht einfach auf den Versteinerungen und Missständen aus 50 insgesamt erfolgreichen Nachkriegsjahren. Seinen Aufstieg verdankt er nicht nur persönlichen Verfehlungen der Regierenden und Versäumnissen einer 13 Jahre lang währenden Großen Koalition. Haiders Siege gehen vornehmlich auf die demagogische Art zurück, auf die er und sein oft noch radikalerer Anhang ihren Kampf führten - mit Hetzplakaten gegen Künstler, Andersdenkende, Ausländer und mit Parolen gegen den Parteienstaat oder "das System", die nicht nur Übersensible an den Jargon der alten NSDAP erinnern. Diese Mischung hat ihn stark gemacht und zum Außenseiter in Europa.