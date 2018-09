Die Tierbefreier steuerten ins südwalisische Dorf Hendy. Vor dem Backsteinbau der Biopharm Ltd, in dem angeblich Ungeheuerliches vor sich ging, machten sie Halt, schoben neue Batterien ins Megafon und forderten Freiheit für das geknechtete Getier.

Die Blutegel-Züchter von Biopharm wussten die prekäre Situation zu meistern. Sie baten die Belagerer zur Besichtigung der Wassertanks, in denen sich mehr als 40 000 Tiere tummelten. Ihr Biss wird weltweit von Ärzten geschätzt, weil er blutverdünnendes Hirudin und gefäßerweiterndes Histamin in die Wunde bringt und so den Blutfluss in krankem Menschengewebe anregt. Den Aktivisten aber bekamen die "ausgebeuteten Opfer der Pharmaindustrie" nicht. Der Anblick augenloser, schwarzer Klumpen mit Saugnäpfen an Kopf und Schwanz bremste ihren Eifer für das Gute. Angewidert wandten sie sich ab: "Das sollen Tiere sein?" Und weg waren sie, entschlossen, fortan geeigneterem Getier zur Freiheit zu verhelfen.

Jetzt führt der Elefant. Das Grautier (liebes Auge, großes Ohr) erfüllt auch die nunmehr gestiegenen Anforderungen ans zeitgenössische Guttier: Das Kindchenschema hat bei aufgeklärten Naturliebhabern ausgedient. Was in ist, muss pc sein, politically correct. Der Dickhäuter sorgt sich zum Beispiel um seine Toten. Das hat die Forscherin Cynthia Moss in Kenia beobachtet. Elefanten trafen sich bei den Knochen eines verstorbenen Familienmitglieds zur Andacht. Sie hoben die Gebeine auf, legten sie sorgfältig wieder hin, bedeckten sie mit Staub und Zweigen. Ein Ritual, kein Zweifel. Moss vermutet: "Die Tiere spüren etwas, das diese Knochen ausstrahlen."

"Spüren" und "Fühlen" ist sehr gut. Das weiß auch die Kanadierin Barbara Gowdy und liefert zum neu entdeckten Weichtier den passenden Bestseller nach, einen Roman aus Elefantensicht. In Der Weiße Knochen ist der Koloss nicht nur mit Bewusstsein und Emotion ausgestattet, er telepathiert sogar. Zudem lebt er im Matriarchat und grummelt beruhigend im Infraschallbereich. Der Menschheit wünscht die Autorin nichts Geringeres als die Fähigkeit, die Welt herzensgut animalisch wie ihre Protagonisten zu lieben: "Glückliche Menschen sind so großzügig wie Elefanten", sagt Gowdy.

Schon immer hat der Mensch beim Selbstdefinieren in den Zoo gegriffen. Die Alten nach dem agilen grauen Panter, die am System nagenden Punks nach der Ratte, die Friedensengel nach der Taube. Sogar Staat war mit tierischen Symbolen zu machen. Der erste deutsche Adler verkörperte unter Rudolf von Habsburg das aufstrebende Reich, mager und angriffslustig. Besser genährt ab dem 14. Jahrhundert das Nachfolgemodell im Dienst des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation; es hatte sich Elsass-Lothringen einverleibt. Sehr hungrig wieder der imperialistische Nazi-Vogel. Und frei nach Shakespeare "Lasst fette Adler um mich sein" musste der deutsche Nachkriegsvogel dem Kampf abschwören; ein träger Dicker mit dem Übernamen fette Henne schmückte den Bonner Bundestag. Der Berliner Nachfolgevogel ist nur eine Spur eleganter. Selbst im zeitgeistgestylten Reichstag muss die Henne eben Henne bleiben. In der Politik gehören zum tierischen Image auch die liebgewonnenen Proportionen.

In der Diskussion um Political Correctness muss das Guttier als der bessere Mensch herhalten. Doch Mythen leben von der Unkenntnis derer, die sie pflegen. So ist es nicht verwunderlich, dass die aktuelle Verhaltensforschung die einstigen Idole reihenweise vom menschgemachten Sockel stürzt.

Was wurde den heiligen Kühen der Meere, Delfinen und Walen, einstmals nicht alles abverlangt: Ein Sprachsystem mit hoch stehender Syntax und Semantik haben ihre Anbeter den Säugern angedichtet. Delfine würden das Leid Ertrinkender erfühlen und umgehend Leben retten. Der englische Psychiater und Delfin-Guru Horace Dobbs behauptete gar, seine Schützlinge würden "nur Liebe kennen und auf einer spirituellen Ebene die Ozeane reinhalten".