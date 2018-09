Hilde Ziegler: "Guten Morgen und Goethe Nacht - Beobachtungen aus der Dreiländerecke" Lenos Verlag, Basel 1999 112 S., 28,50 DM Wer diese Schauspielerin, 1939 in Lörrach geboren und immer im alemannischen Winkel zwischen Schweiz, Frankreich, Deutschland zu Haus, auch nur einmal gesehen hat, wird sie nie vergessen. Und wer sie 1988 als traurig witzige Schriftstellerin kennen gelernt hat, mit ihren Kurz- und Kürzestgeschichten, wird den trotzig-kritischen Ton von Weltklage und böser Zeitkritik nie vergessen ("Während der Verlobung wirft einer einen Hering an die Decke").

Jetzt gibt es ein zweites Buch: beißende Glossen, die Hilde Ziegler in den letzten Jahren in der Basler Zeitung veröffentlichte. Die hoch begabte Frau verzweifelt daran, dass der Bimbeskanzler Kohl einen wie Ernst Jünger umarmt, der 1927 schon donnert von "Zielen, wie sie dem Blute eigentümlich sind". Was ist das für ein Land, in dem eine so hellsichtige Frau keinen Ausweg mehr sieht und in den Tod geht.

Kleist in Sprüngen hrsg. von Klaus Jeziorkowski judicium verlag, München 2000 142 S., 36,- DM Der Frankfurter Germanist versammelt zehn Aufsätze junger Forscher. Immer geht es um Brüche, Risse, die Kleists Werke gerade für eine jüngere Generation anziehend machen ("Simultaneität der Gegensätze" "Zersplitterung der Tektonik" Nichtwissen und Text").

Exil - Zeitschrift für Literatur der Emigration hrsg. von Edita Koch und Frithjof Trapp Postfach 17 02 34 60076 Frankfurt am Main 2000 110 S., 22,- DM Fast zwei Jahrzehnte schon gibt es diese kleine, von allen Forschern geschätzte Zeitschrift, die ums Überleben kämpft. Auch diesmal ist viel zu entdecken: Verlagsarchive der Exilhäuser Allert de Lange und Querido, unveröffentlichte Briefe von Thomas Mann, Einstein, Sigmund Freud und anderen - und neue Dokumente aus dem Pariser Exil von Alfred Kantorowicz.