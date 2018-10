In letzter Zeit habe ich mich häufig im Spiegel betrachtet.

Eigentlich mag ich keine Spiegel. Mein Mann sagt, dass ich jedes Mal, wenn ich in einen Spiegel sehe, eine Grimasse ziehe. Er sagt, die Grimasse sei vermutlich Ergebnis meiner Erinnerung an die letzte Fratze im Spiegel. Er sagt, ich könne kaum wissen, wie ich aussehe, weil ich meine Züge immer nur verzerrt wahrnehme.

Ich glaube, so verhalten sich viele Frauen. Sie sehen sich schmollend oder streng oder stirnrunzelnd an, so, als würde das, was wir zu sehen bekommen, unseren Erwartungen nicht gerecht.

Eine Zeit lang habe ich versucht, neutral dreinzusehen, wenn ich mich einem Spiegel näherte, aber es hat nichts genützt. Meine Miene war so steif, als hätte die Totenstarre soeben eingesetzt.

Lieber ging ich Spiegeln aus dem Weg. Bis vor kurzem.

Anlass meines neuen Verhalten war ein Erlebnis in Düsseldorf. Dort hielt ich mich im Rahmen einer Lesereise auf. Ich wollte zum Friseur gehen, um die kostspieligen, natürlich aussehenden, kunstvoll verteilten Lichter und Schattierungen meiner Haarfarbe auffrischen zu lassen.

Eine Freundin hatte mir den Friseur empfohlen. Der junge Mann, den man mir zuteilte, wirkte erfahren. Er begann die Kolorierung aufzutragen. Ich schlug ein Buch auf, das ich mitgebracht hatte. Fünf Minuten später begegnete ich seinem prüfenden Blick im Spiegel.