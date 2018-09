Wir Skandinavier singen so laut, scherzte einst Birgit Nilsson, weil wir so furchtbar wenige sind. La Nilsson war für ihren Humor mindestens so bekannt wie für ihre stählernen Stimmbänder. Von Fjord zu Fjord oder von Iglu zu Iglu braucht es zweifellos mehr Atemstütze, mehr Volumen, mehr Durchschlagskraft als von einer mitteldeutschen Straßenseite auf die andere. Jussi Bjoerling, Aksel Schiotz, Kirsten Flagstad und andere scheinen das zu bestätigen. Aber was passiert nun, wenn sich eine amerikanische Sopranistin und ein italienischer Pianist unter dem kitschigen Titel Diamonds in the Snow (die Assoziation Holiday on Ice scheint beabsichtigt) an nordische Kunstlieder wagen, an Komponisten der vorletzten Jahrhundertwende wie Wilhelm Stenhammar, Hugo Alfvén oder Carl Sjörberg (Decca 466 762)? Was Barbara Bonney und Antonio Pappano hier an Atmosphäre schaffen, entzieht sich jeder Trachtenseligkeit, hat mit den skandinavischen Folkloreklischees nichts gemein. Wie präzise und beseelt die beiden den Ton treffen, jenes emphatische, sich nach Resonanz und Antwort verzehrende Rufen über einsame Landstriche und weite Distanzen hinweg! Wo die Schwedin Anne Sofie von Otter aus Furcht vor der eigenen Folklore die Emotionen lieber in der Tiefkühltruhe lässt, kennt Barbara Bonney keine Scheu. Ihr Mut zu Pathos ist enorm, und gerade indem sie nicht auf objektiven Ausdruck zielt, glückt ihr die lyrische Vergegenwärtigung. Vorbehaltlos macht sie sich zu Eigen, was in unseren eher weltschmerzlich, an Brahms, Mahler und Richard Strauss geschulten Ohren leicht betulich klingt - die schlichtschönen Melodien, die Selbstverständlichkeit des Strophengesangs. Und mögen ihre stimmlichen Mittel dem, was sie künstlerisch will, auch nicht immer genügen, mag ihr Sopran in den Pianohöhen bisweilen fädig wirken oder sie sich mit heftigem Vibrato ins Opernhafte stürzen - die Lieder danken es ihr trotzdem.

Selbst Renner des Repertoires, Edvard Griegs Jeg elsker Dig oder sein berühmter Schwan beginnen neu zu leuchten. Am berührendsten: der Vergleich zwischen Jean Sibelius' Runeberg-Vertonung Flickan kom ifran sin älsklings möte (Das Mädchen kam vom Liebsten heim) von 1900 und Stenhammars um wenige Jahre älterer Version. Rote Lippen, blasse Wangen, eine besorgte Mutter und ein frisches Grab: hier als Weltumarmung, Himmelsflug und Höllensturz (ausnahmsweise auch einmal im Klavier, das vielfach nur harmonische Stützen liefert), dort voll seidiger Melancholie und mit einem grandiosen, stummen Aufschrei am Ende. Mythen aus dem Norden, Musik wie auf Bildern von Edvard Munch.