Die Integration des Internet in das schulische Lernen eröffnet eine ganze Reihe interessanter Perspektiven für den Unterricht. Doch die Schule muss die Voraussetzungen erst schaffen, damit das neue Medium mit Gewinn im Klassenzimmer einzusetzen ist. Nur wenn es der Schule gelingt, über die verantwortungsbewusste Nutzung des Internet als Informationsressource hinaus so etwas wie virtuelle Learning Communities zu fördern, sind die Vor- teile der modernen Netztechnologie nutzbar: soziales Lernen über regionale und kulturelle Grenzen hinweg; der Austausch von Wissen und Erfahrung und die kooperative Bearbeitung relevanter Problemstellungen.

Wer sich als Gegner des Internet Gehör verschaffen möchte, warnt vor Erfahrungsverlust, Gleichschaltung des Denkens und sozialen Defiziten. Wer die Segnungen des Internet für das schulische Lernen auf den Punkt bringen will, schwärmt von vernetzten Schulen und virtuellen Klassenzimmern und stilisiert die Medienkompetenz zum modernen Bildungsideal. Die Wirklichkeit hat mit der schönen digitalen Bildungswelt ebenso wenig zu tun wie mit der elektronischen Höhle des fantasietötenden Löwen. Das wissen SchülerInnen und LehrerInnen am besten, die den Umgang mit dem Internet bereits praktizieren - und deren Zahl wächst.

Der Grund für die genannten Einschränkungen in der schulischen Nutzung der Potenziale des Internet liegt auf der Hand: Das Internet ist primär kein Instruktions-, sondern ein Distributionsmedium und stellt lediglich ein Werkzeug für neue Formen der Zusammenarbeit dar - ein Werkzeug, das wie die Bohrmaschine sachkundige NutzerInnen, aber auch adäquate Zielsetzungen braucht.

Ein sinnvoller Umgang mit dem Internet verlangt durchdachte Konzepte, geeignete Rahmenbedingungen und Kompetenzen seitens der Schule. Doch wie gut sind unsere LehrerInnen darin ausgebildet, netzbasierte Tools in den Unterricht zu integrieren? Wie werden die LehrerInnen an den Schulen unterstützt, wenn es darum geht, die Vorzüge des Internet für das schulische Lernen zu erschließen? Und wie steht es vor Ort mit der Reflexion über die Ziele, die mit der Nutzung des Internet verfolgt werden?

Es gibt inzwischen eine Reihe erfolgreicher Ansätze und Programme zum Lernen mit dem Internet. Sie zeigen recht genau, worauf es ankommt. Der Internet-Nutzung in der Schule muss erstens ein pädagogisch-psychologisches Rahmenkonzept zugrunde liegen - ein Konzept, das der eigenverantwortlichen und sozialen Wissenskonstruktion der Lernenden Priorität einräumt, ohne damit die systematische Wissensvermittlung aus dem Kanon schulischer Lehrmethoden gänzlich zu verbannen.

Zweitens müssen parallel zum Einsatz des Internet in der Schule Lehr- und Lernformen, aber auch Curricula und Beurteilungsverfahren so verändert werden, dass sie dem Rahmenkonzept entgegenkommen: Es hat keinen Sinn, Internet-Projekte zu fordern, wenn der Lehrplan entsprechende Bemühungen torpediert; ebenso sinnlos ist es, SchülerInnen zur Kooperation zu motivieren, wenn der Lohn ausschließlich an Einzelleistungen festgemacht wird.

Der Internet-Einsatz in der Schule setzt drittens leistungsfähige Geräte und Software-Tools voraus, die den Lernenden die notwendige Unterstützung bei der Nutzung des Internet gewähren. Veraltete Hard- und Software sind nicht selten Motivationskiller, gerade wenn es um das Internet geht.