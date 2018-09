Wahr' di, Bur, de Gahr de kumbt." Die Schwarze Garde, ein seit Jahrzehnten in halb Europa gefürchteter Landsknechtshaufen, kommt nur langsam voran. Ohne ernsthaften Widerstand zu finden, war die etwa viertausend Mann starke, finstere Elitetruppe, unterstützt von weiteren rund siebentausend norddeutschen Rittern und Landwehrleuten, in Dithmarschen eingedrungen. Über frostharte Graswege ortskundig geführt, hatten sie die offene Stadt Meldorf gestürmt und dort nichts am Leben gelassen. Bei reicher Beute dann zwei Tage lang warm und trocken gelegen; zwar keine Weiber aus dem Land, doch Bier und Branntwein allemal.

An diesem Montag, dem 17. Februar 1500, will es den ganzen Tag nicht hell werden. Über Nacht hat Tauwetter eingesetzt, und der Weg auf das Städtchen Heide zu wird grundlos. Ein "fliegender Nordweststurm" fegt den Männern Schneeregen in die Augen, mit Graupelschauern durchsetzt; Eiswasser dringt unter die Harnische. Hinter den Landsknechten reiten Dänenkönig Johann, sein junger Bruder Friedrich, der Herzog von Holstein, dänische und norddeutsche Adelsleute, die so gierig auf die Beute in den Marschdörfern sind, wo "die Schweine aus silbernen Trögen fressen", dass sie die Wagen für den Abtransport dicht hinter sich halten. Es wird ihr Tod sein.

"Wahr' di, Gahr, de Bur de kumbt!" Ihre Spieße als Springstöcke benutzend, setzen die Bauern - ihr Aufgebot ist nicht einmal halb so stark wie das der Fürsten - über die Gräben und werfen sich auf den Heerwurm, der weder vor, zurück noch seitwärts kann. Das Gebrüll: "Schone den Man, schlae de Perde!" und später, Gräben, Weg und Wiesen sind kaum mehr auszumachen, überall ist Wasser: "Schlae den Man unde schone der Perde!" Verletzte Gäule keilen um sich; ein Mann, der hinfällt, kälteklamm, erschöpft, in schwerer Rüstung, kommt niemals mehr hoch. Dann stoßen Bauern dazu, die anderswo Wache gestanden: "Unnd se de Ruter stunden in den sehr dreckichten Wegen, twischen den depen Graven tho beiden Siden, also dat ehnen beides wenden unde wiken, unmögelich ..." Wenige entkommen. Auch König Johann und der junge Herzog; beide wissen später nicht zu sagen, wie ihnen die Flucht gelang.

Die meisten der Leichen, die man anderntags fleddert, zeigen keine Wunden; die Männer sind ertrunken. Als sich nach langen Bitten die Sieger bereit finden, hochwohlgeborene Gefallene ihren Familien zu übergeben, sind diese, gedunsen, von Möwen, Krähen und Füchsen angefressen, nicht mehr zu identifizieren. So begräbt man "Edel und Unedel" zusammen.

In den nationalen Schulbüchern kommt die Schlacht bei Hemmingstedt nicht vor. Die Welt um 1500 spiegelte sich in anderen Ereignissen: Der Reichstag zu Worms beschließt Reformen; Kaiser Maximilian verkündet "Ewigen Landfrieden"; Heinrich VIII. wird König von England und Brasilien von Portugal offiziell annektiert. In Europa existieren über tausend Druckereien. Eben Geborene werden später die Reformation erleben, die Bauernkriege in Schwaben, Franken und Thüringen. Wer spricht von Dithmarschen? Eher noch beschäftigt die Fantasie der Zeitgenossen der Unabhängigkeitskampf der Schweizer Eidgenossen, die keine Teilhabe wollen an dem Römischen Reich des "letzten Ritters" Maximilian. Zu Fuß, mit Spieß und Hellebarde, schlagen sie die Panzerreiter.

Der Adel kann hier keine Macht gewinnen

Die Dithmarscher leben fast auf einer Insel, zwischen Elbe, Nordsee, Eider und den Seen und Mooren im Osten der Marschen. Nur ein Geestrücken bei Albersdorf bietet Zugang von Holstein her. Das gute Land hinter ihren Deichen haben sie der See mit eigener Kraft abgerungen, wer also wollte Abgaben darauf fordern?