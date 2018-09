Sie sind seit einem Tag in Berlin. Wie geht es Ihnen?



Sehr gut, danke. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich war bis drei Uhr aus und musste um sieben aufstehen, wegen der vielen Interviews hier bei den Filmfestspielen.

Vielleicht bürden Sie sich einfach zu viel auf. Sie sind Schauspielerin, Supermodel, Musikerin. Wie schafft man das - mit 24?

Ich glaube an mich, und gleichzeitig zweifle ich an mir. Das ist es, was mich vorantreibt. Meine größte Angst ist es, faul zu sein. Dazu hat mich meine Mutter gebracht, als ich klein war. Sie sagte: "Du bist faul - und zwar von Natur aus." Ich versuche immer noch zu beweisen, dass sie Unrecht hatte. Deshalb bin ich hart zu mir. Manchmal zu hart.

Wie kam Ihre Mutter darauf?

Sie wusste es einfach. Sie ist Russin. Und es ist typisch russisch, von anderen Menschen anzunehmen, sie seien faul.

Klingt nach einer harten Kindheit.

Nein, ich hatte eine wunderbare Zeit. Meine Mutter war Schauspielerin in Moskau, bevor wir nach Los Angeles gingen. Ich wuchs auf mit Kunst, Literatur und Film. Anders als die meisten Kinder in Kalifornien. Meine Eltern achteten immer darauf, dass ich meine Hausaufgaben machte, zur Klavierstunde ging und zum Schauspielunterricht. Ich habe viel mitbekommen von zu Hause - den Drang, erfolgreich zu sein, aber wahrscheinlich auch eine große Angst zu scheitern. Ich glaube, das war gut so: Heute bin ich entspannt, wie jeder, der in Kalifornien aufgewachsen ist, und gleichzeitig habe ich die Energie eines Immigranten.

Hilft Ihnen Ihre Arbeit, die Angst zu überwinden?

Ich arbeite hart und versuche, mein Bestes zu geben. Sonst kann ich nicht an mich glauben. Ich versuche meine Zeit nicht zu verschwenden, sondern sinnvolle Dinge zu tun. Dann fühle ich mich wertvoll und stark. Diese Momente rufe ich mir in Erinnerung, wenn es mir mal schlecht geht.

Wann haben Sie zuletzt einen solchen Moment erlebt?

Jetzt. Zum Beispiel.