Die deutsche Öffentlichkeit bewegt seit einiger Zeit die Frage, ob an staatlichen Schulen neben evangelischem und katholischem auch islamischer Religionsunterricht erteilt werden soll. In Baden-Württemberg löste das Kopftuch einer türkischen Lehrerin einen heftigen Disput aus. Frankreich ließ sich von dem Problem gefangen nehmen, ob muslimische Schülerinnen den Schleier tragen dürfen. Die Schweizer Öffentlichkeit entzweite die Frage, ob islamische Schülerinnen vom Schwimmunterricht befreit werden müssten, weil ihre Religion es verbietet, sich anderen entblößt zu zeigen. In Israel tobte ein Kampf darüber, ob eine viel befahrene Durchgangsstraße in einem Viertel Jerusalems, das überwiegend von ultraorthodoxen, aus dem Osten zugewanderten Juden bewohnt wird, am Sabbat gesperrt werden müsse.

In den meisten Fällen war der Streit so erbittert, dass er am Ende vor den Gerichten, mitunter bis zur obersten Instanz, ausgetragen wurde. Die Entscheidungen fielen uneinheitlich aus, sowohl von Land zu Land als auch innerhalb eines Landes von Gericht zu Gericht. Ein Konsens hat sich noch nicht herausgebildet. Das Problem ist für die Alte Welt zu neu. Anders als in klassischen Einwanderungsländern wie den USA tritt es bei uns erst infolge der weltweiten Migration auf. Fremden Kulturen mit ihren Eigenarten begegnet man seitdem nicht mehr nur zeitweilig als Tourist, sondern dauerhaft im eigenen Land. Konflikte entstehen daraus offenbar besonders häufig, wenn es um religiös motiviertes Verhalten geht, und am intensivsten brechen sie in der Schule aus, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Kultur überliefern und Integration fördern soll.

Als die Verfassung geschrieben wurde, dachte niemand an Multikulturalität

Diese Unsicherheit setzt sich in der Rechtsprechung fort. So entschied das Oberverwaltungsgericht Münster die Frage nach der Befreiung islamischer Schülerinnen vom koedukativen Sportunterricht im Sinn des Anpassungszwangs, das Oberverwaltungsgericht Bremen dagegen im Sinn der Identitätswahrung. Deshalb sind übergeordnete Prinzipien nötig, an denen sich die Lösung orientieren kann. Was liegt also näher, als dasjenige Dokument zu befragen, in dem die Gesellschaft die Grundsätze ihres Zusammenlebens normiert hat: die Verfassung. Dabei muss man freilich bedenken, dass sich das Problem der Multikulturalität bei Erlass des Grundgesetzes noch nicht stellte. Ausdrückliche Antworten sind deshalb nicht zu erwarten. Selbst so einschlägige Stichworte wie "Toleranz" und "Kultur" sucht man vergeblich.

Gleichwohl ist das Grundgesetz eine Verfassung, die sich zu Toleranz, auch zu Toleranz gegenüber kultureller Andersartigkeit, bekennt. Zu seinen maßgeblichen Prinzipien gehören die in der Menschenwürde wurzelnde Gleichheit aller, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Freiheit der Meinung und der Kunst, die Freiheit, sich zu versammeln und Vereinigungen zu bilden. Kurz: Meinungsunterschiede, Pluralität von Religionen und Weltanschauungen, kulturelle Vielfalt sind nach der Verfassung legitim; Andersartigkeit muss im Prinzip ertragen werden. Jeder kann seine Lebensform wählen und seine Auffassung vertreten. Jeder kann auch andere Auffassungen und Lebensformen ablehnen, nicht aber ihr Existenzrecht verletzen. Der Staat hat die Freiheit aller zu garantieren und darf für keinen Partei ergreifen.

Das Grundgesetz hat diese Festlegungen zwar nicht im Hinblick auf interkulturelle Konflikte getroffen, mit denen 1949 noch nicht zu rechnen war, sondern im Licht intrakultureller Konflikte: der konfessionellen Konflikte, die aus den unterschiedlichen Deutungen der christlichen Tradition folgten, oder der politischen Konflikte, die sich aus unterschiedlichen Deutungen des Gemeinwohls ergaben und - im Zeichen der Wahrheit ausgetragen - in Bürgerkrieg oder Unterdrückung mündeten. Das Grundgesetz hat seine Antwort aber generell und abstrakt formuliert und beansprucht deswegen auch für die neuartigen Konflikte Geltung. Damit ist jedenfalls die Option unvereinbar, dass Angehörige anderer Kulturen sich voll und ganz anpassen müssen. Die Religions- und Gewissensfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Gleichheit sind Menschenrechte. Wer als Angehöriger einer fremden Kultur hier lebt, kann sich auf diese Rechte berufen und nicht ohne weiteres zur Preisgabe seiner Gewohnheiten und Überzeugungen gezwungen werden.

Das heißt aber nicht, dass der Einwanderer umgekehrt der einheimischen Bevölkerung seine kulturellen Eigenheiten aufnötigen darf. Ebenso wenig heißt es, dass er auf die Überzeugungen und Gewohnheiten der einheimischen Bevölkerung keine Rücksicht nehmen muss. Das Grundgesetz ist nicht wertneutral, sondern auf den Wert der Menschenwürde und die daraus folgenden Grundsätze individueller Selbstbestimmung und gleicher Freiheit gegründet. Deswegen schützt es auch die Autonomie der verschiedenen gesellschaftlichen Subsysteme wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Recht. Schließlich ist es auf die pluralistische Demokratie als die diesen Grundsätzen am besten entsprechende Herrschaftsform festgelegt. Nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus hat man diesen Prinzipien sogar einen so hohen Wert beigemessen, dass sie als unabänderlich gelten.