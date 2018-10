Inhalt Seite 1 — Grenzüberschreitend abgewickelt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Windelberg wächst. Jährlich fallen in Deutschland 1,7 Milliarden Baby-Windeln an - 340 000 Tonnen Müll. Hinzu kommen nach Herstellerschätzungen etwa 200 000 Tonnen Windeln aus Alten- und Pflegeheimen, so genannte Inkontinenz-Ware. Spätestens im Jahr 2005 dürfen die Abfälle wegen neuer Vorschriften nicht mehr deponiert werden. Wohin damit? Verbrennen oder gar wiederverwerten?

Seit wenigen Monaten ist im holländischen Arnhem Europas einzige Anlage für Windelrecycling in Betrieb. Dort werden die Zelluloseklumpen in ihre drei Bestandteile zerlegt - Zellstoff, Plastik und SAP, ein SuperAbsorbierendes Polymer - und diese nach einer Sterilisation so weit wie möglich wieder verwendet. Die kanadische Betreiberfirma Knowaste rechnet vor, dass sich durch das Recycling von 100 Tonnen Windelmüll 800 Kubikmeter Wasser, 40 Tonnen Holz und 570 Giga-Joule Energie einsparen liessen. Und Rien Graat, Chef von Knowaste Holland, behauptet gar: "Wir sind wettbewerbsfähig gegenüber der Müllverbrennung."

Fündig wird die Recyclingfirma etwa im Johanniter-Haus in Bad Godesberg. Das Altenheim mit seinen 155 Bewohnern muss jedes Jahr mehr als 220 Kubikmeter Windelmüll entsorgen. "Von den 110 pflegebedürftigen Bewohnern sind rund 80 inkontinent", sagt Hans-Jürgen Burkart, der technische Leiter des Hauses. "Manche von ihnen werden drei- oder viermal täglich gewickelt." Pro Jahr kauft Burkart für etwa 50 000 Mark Inkontinenzware. Die Kosten tragen die Krankenkassen. Doch für das Entsorgen der Windeln muss das Johanniter-Haus selbst aufkommen - jährlich 26 500 Mark, ein gutes Drittel sämtlicher Abfallgebühren, fließen dafür an die Stadt Bonn. "Heute kostet uns ein Kilo Müll mehr als ein Kilo Grundnahrungsmittel", klagt Burkart. Da kommt ihm das Angebot von Knowaste gerade recht. Denn dieses ist knapp 8000 Mark im Jahr günstiger als die städtische Entsorgungsgebühr.

Knowaste ist nicht der erste Recycler, der sich an Windelabfälle heranwagt. Auch die Firma Sero hatte in Brandenburg ein Werk betrieben, das vergeblich versuchte, die drei Hauptbestandteile der Inkontinenzware zu trennen. Die Trennung von Zellstoff und Plastik ist noch relativ unproblematisch. Die Plastikfetzen werden getrocknet und lassen sich weiterverarbeiten - derzeit werden mit dem Kunststoff zum Beispiel Paletten beschichtet. Den entwässerten und dank Peressigsäure keimfreien Zellstoff quetscht eine Ballenpresse zu transportfähigen Paketen. Doch bei dem Sero-Verfahren war der Zellstoff stark mit SAP verschmutzt und für die Kartonproduktion unbrauchbar. Knowaste dagegen hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich das Polymer vom Zellstoff trennen lässt.

Inzwischen wurde das Projekt für den holländischen Umweltpreis nominiert. Doch weder das Umweltbundesamt (UBA) noch das Darmstädter Öko-Institut sehen sich imstande, das Knowaste-Verfahren aus deutscher Sicht zu beurteilen. Was den Experten fehlt, ist eine umfassende Ökobilanz, die etwa auch die Transportwege berücksichtigt.

Der tatsächliche ökologische wie ökonomische Nutzen des 35 Millionen Mark teuren Werkes in Arnhem ist daher schwer abzuschätzen. Nach Angaben von Knowaste liegen die Betriebskosten pro Tonne Windelmüll bei 250 Mark, hinzu kommen 75 bis 100 Mark für den Antransport. Allerdings ist die Anlage mit einer Jahreskapazität von 70 000 Tonnen derzeit erst zu etwa drei Prozent ausgelastet: Neben 40 Tonnen Windelmüll aus Holland werden in Arnhem wöchentlich erst 5 bis 8 Tonnen aus Nordrhein-Westfalen verarbeitet.

Am lukrativsten wäre es, die vielen Haufen an Babywindeln abzutragen. Aber die fallen dezentral an, und die Aufstellung von Altwindelcontainern neben Altpapier- und Altglasbehältern dürfte aus verständlichen Gründen auf hygienische Vorbehalte stoßen. Daher sieht Knowaste seine Zukunft eher in der alternden Gesellschaft, die immer mehr Seniorenwindeln verbraucht. "Die Zahl der Pflegebedürftigen in den Altenheimen steigt", sagt Hans-Jürgen Burkart.