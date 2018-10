Inhalt Seite 1 — Einfach genial Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundesarbeitsminister Walter Riester wird nachgesagt, er interessiere sich mehr für Fußnoten als für Überschriften. Präzise bis zur Unkenntlichkeit sei der Mann, detailverliebt und deshalb manchmal unverständlich.

So mag es auch kommen, dass Riesters jüngster Vorschlag keinen rechten Widerhall findet, obwohl er Zustimmung verdient: ein neues Berechnungsmodell für künftige Renten, das den Anstieg der Sozialbeiträge auf längere Sicht spürbar dämpfen soll.

Danach werden die Renten zwar auch in Zukunft mit den Nettolöhnen steigen, wie es Bundeskanzler Gerhard Schröder versprochen hat. Doch die Nettolöhne sollen künftig anders berechnet werden als bisher: Auch freiwillig geleistete Beiträge für die private Altersvorsorge, etwa Zahlungen für Lebensversicherungen, würden nach Riesters Vorschlag vom Bruttoeinkommen abgezogen werden.

Logische Konsequenz: Die Renten - und damit auch die Beiträge der Jüngeren - steigen langsamer als bisher. Das klingt banal, verändert aber viel. Die Wirkung auf Abgaben und Bezüge, so haben Experten ausgerechnet, ist ungefähr so groß wie beim demografischen Faktor der alten Blüm-Reform.

Nach Ansicht der SPD-Sozialpolitiker sprechen gute Gründe für die neue Berechnungsweise: Das Einkommen der Rentner solle sich zwar auch künftig im Gleichschritt mit dem Einkommen der Erwerbstätigen entwickeln, entscheidend müsse aber sein, was der einzelne Beitragszahler künftig tatsächlich in der Tasche habe. Weil immer mehr Menschen in die private Altersvorsorge investieren müssten, seien die verbleibenden Einkünfte geringer - und deshalb auch eine entsprechend niedrigere Rente zumutbar.

Natürlich ist dieser Vorschlag - der ohnehin erst in einigen Jahren und nur in kleinen Schritten umgesetzt werden soll - nicht frei von Willkür. Noch lange dürften die Experten etwa darüber streiten, wie Bausparverträge zu behandeln sind. Unklar bleibt auch, was mit denen geschehen soll, die sich keine private Vorsorge leisten können. Geringverdiener werden nach den bisherigen Regierungsplänen bei der Altersvorsorge nur mit kleinen Summen unterstützt.

Doch immerhin schafft Riesters Offerte einen etwas gerechteren Ausgleich zwischen Alt und Jung. Und nebenher steigen auch die Chancen für einen Rentenkonsens: Die Unterschiede zwischen dem demografischen Faktor, den Union, FDP und Grüne wollen, und Riesters Vorschlag sind gering. Bei der alten Blüm-Reform wurde der Rentenanstieg wegen der höheren Lebenserwartung gedrosselt, bei Riester wegen der höheren Vorsorgeaufwendungen - das Ergebnis fällt kaum anders aus.