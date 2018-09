Kaum jemand fährt heutzutage noch ganz ohne Sprachkenntnisse ins Ausland.

Ein Volkshochschulseminar Wirtschafts-Englisch für die Pub-Tour durch London, ein Crashkurs Kisuaheli, falls man auf der Safari in Kenia mal einen Unfall hat. Wer keine derartigen Vorkehrungen trifft, aber, am Reiseziel angekommen, trotzdem mitreden will, packt wenigstens einen der omnipotenten Pocket-Reiseführer ein.

Der hilft sogar dann noch weiter, wenn man mit leerem Tank auf der Landstraße von Krakau nach Kattowitz liegen bleibt. Jetzt schnell das letzte Kapitel Sprechen und Verstehen ganz einfach aufschlagen, den nächsten einheimischen Autofahrer gestenreich zum Halten bringen und ihn mit einem landestypischen "Przepraszam, gdzie jest najblizsza stacja benzynowa?" konfrontieren!

Auf diese Frage nach der nächsten Tankstelle tritt der Dialog in seine entscheidende Phase: Wenn man Glück hat, versteht der Angesprochene das Lehrbuch-Polnisch nicht und hilft unbürokratisch auf Deutsch weiter. Das ist praktisch und zweifellos der tiefere Sinn dieser "Mini-Dolmetscher". Hat der einheimische Fahrer jedoch verstanden, worum es geht, wird er die weiteren Einzelheiten nunmehr in seiner Muttersprache zu klären versuchen. Dann hat man ein Problem, das sich möglicherweise nur mit dem Anruf bei der deutschen Botschaft in Warschau lösen lässt. Jetzt müsste man nur noch nach der nächsten Telefonzelle fragen können, aber diese Redewendung steht leider nicht drin.

Die Welt ist voller Missverständnisse, was havarierte Reisende spätestens dann merken, wenn sie auf dem Standstreifen des Highways von Amarillo nach Albuquerque einen hilfsbereiten Texaner bitten: "May I use your handy?" Was ein Handy ist, weiß dieser Amerikaner gewiss nicht. Denn in den Staaten reden sie nur vom cell phone oder mobile phone.

Nicht zu vergessen, dass auch die deutsche Sprache voller Tücken ist, und das keineswegs nur für Ausländer. Letztens verkündete der Chef eines Reiseveranstalters die gewichtigen Innovationen seiner Firma für den Reisesommer 2000. Man verfüge nun, erklärte er stolz, am Mittelmeer über eine Telefon-Hotline, die rund um die Uhr besetzt sei. Schade, denn dann müssen sich Reisende in Notfällen doch wieder an die Botschaft wenden.