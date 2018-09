Neidisch blickt Deutschland aufs jugendliche Alter englischer Hochschulabsolventen. Sie sind bis zu sieben Jahre früher mit dem Studium fertig. Doch Großbritanniens Bildungsminister David Blunkett ist immer noch nicht zufrieden. Vom nächsten Jahr an will er es den Studenten - zunächst als Pilotprojekt - ermöglichen, statt nach drei oder vier bereits nach zwei Jahren die Universität mit einem Abschluss zu verlassen. Sie werden sich dann schon mit 20 auf dem Arbeitsmarkt bewerben können. In Deutschland hat man in diesem Alter gerade mal das Abitur.

Schnell sind Studenten in Großbritannien also jetzt schon, und zwar vor allem dank des Bachelor (BA), eines Studienabschlusses, der jetzt auch in Deutschland in Mode kommt. Sein Beschleunigungsprinzip: Der Studienverlauf ist klar vorgegeben. Jedes Studienjahr ist durch eine vorgeschriebene Anzahl von Kursen ausgefüllt und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die meisten, nämlich rund 80 Prozent der britischen Hochschüler starten nach drei bis vier Jahren Studium mit einem BA ins Berufsleben.

Mit der Expansion des britischen Hochschulsystems - mittlerweile können 34 Prozent aller Briten bis zum Alter von 30 Jahren einen Universitätsabschluss vorweisen - hat sich jedoch auch der Bachelor gewandelt. Nur noch für die Absolventen der Eliteuniversitäten hat das für den Abschluss gewählte Fach nach wie vor keine übergeordnete Bedeutung. Jüngere Universitäten aber versuchen, mit berufsspezifischeren Angeboten Oxbridge Konkurrenz zu machen. Konkrete Berufsvorbereitung statt zweckfreier Allgemeinbildung - die Ausrichtung auf die Praxis wird von den britischen Arbeitgebern begrüßt, denn seit der Rezession der achtziger Jahre sind sie immer weniger bereit, für die weitere Ausbildung von Hochschulabsolventen zu zahlen.

Der jetzt von Bildungsminister Blunkett angeregte zweijährige Studiengang soll diesem Trend entsprechen. Mehr noch: Die Wissensgesellschaft, hat New Labour erkannt, verlangt eine bessere Ausbildung für alle. Darum sollen künftig nicht nur ein Drittel, sondern die Hälfte aller Briten bis 30 einen Hochschulabschluss machen. Dieses ehrgeizige Ziel ist aber nur dann zu erreichen, wenn das Studium weiter drastisch verkürzt wird. Foundation degree - Basisdiplom - soll der neue Abschluss heißen und er signalisiert schon mit diesem Namen, dass es nicht auf umfassende Wissensvermittlung für ein langes Berufsleben ankommt, sondern eher darauf, die Voraussetzungen für eine sinnvolle Weiterbildung zu schaffen, mit anderen Worten: den Grundstein zu legen für lebenslanges Lernen.

Damit wäre dann auch New Labour wieder dort angekommen, wo die Oxbridge-Weisheit ihren traditionellen Standort hält: Die im Studium geweckte Lust am Lernen ist wichtiger für die Zukunft des Einzelnen als alle gebüffelten Fakten.