Kiel

Klixbüll, Friesick, Negernbötel, Thumby und Rodenaes - das sind Orte in Schleswig-Holstein, die über die Landesgrenzen hinaus kaum bekannt sein dürften. Bei Bülck, Birk, Buß, Erdsiek und Wienholtz hingegen handelt es sich um Mitglieder der rot-grünen Landesregierung. Sie haben schon von Amts wegen bundespolitische Bedeutung.

Dass Heide Simonis eine Frau ist, hat ihr bisher bei den Wählern eher genützt als geschadet, zumal sie nie als Feministin, sondern stets als toughe Finanzpolitikerin auftrat. Allerdings war ihre Sparpolitik nicht erfolgreicher als die von Landesregierungen anderswo: In der Pro-Kopf-Verschuldung rangiert Schleswig-Holstein auf dem vorletzten Platz unter den Flächenländern - dahinter kommt nur noch das Saarland. Die Investitionsquote im Haushalt sinkt beständig. Um die zulässige Höchstgrenze für die Neuverschuldung nicht zu überschreiten, verkaufte der Finanzminister 1998 Liegenschaften im Wert von rund 600 Millionen Mark an die Landesbank und mietete die Gebäude hernach von der Bank zurück. Die Opposition im Kieler Landtag sieht in diesem "Immobiliendeal" eine verdeckte Kreditaufnahme.

Das günstige Wirtschaftswachstum, über das man sich gegenwärtig in Kiel freut (1999: 2 Prozent; Bundesrepublik gesamt: 1,4), ist nicht allein eine Folge gelungener Ansiedlungspolitik: Es erklärt sich auch daraus, dass die drei Kernkraftwerke Brokdorf, Brunsbüttel und Krümmel 1999 30 Prozent mehr Strom als im Vorjahr produzierten.

Die Arbeitslosenquote immerhin liegt stabil unter dem Bundesdurchschnitt. Ihre Arbeitsmarktpolitik lässt sich die Landesregierung etliche hundert Millionen Mark kosten. Der Strukturwandel vom Werften- und Agrarland zum Dienstleistungsstandort scheint einigermaßen zu gelingen.

Heide Simonis' landespolitische Bilanz war also etwa Drei minus, als vor gut einem Jahr ein Konkurrent auf der schleswig-holsteinischen Bühne erschien, der Besseres verhieß: Volker Rühe, Exverteidigungsminister und stellvertretender Partei- und Fraktionsvorsitzender der CDU. Der desolate CDU-Landesverband, der sich in der Opposition keineswegs von der Barschel-Affäre erholt hatte, hoffte auf Wiederbelebung. Die Landesmedien versprachen sich Abwechslung. Etliche Bürger konnten einem Wechsel einiges abgewinnen: die von der SPD durch eine Mehrarbeitspolitik verärgerten Lehrer, die von den Grünen verschreckten Krabbenfischer und manche Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die sich fragten, welche sonderbaren Blüten die Verwaltungsmodernisierung der Regierung noch treiben würde. Im Bund war Rot-Grün im Keller, bei allen Landtagswahlen im Herbst 1999 brach die SPD dramatisch ein. Über Monate sah Rühe wie der sichere Sieger aus.

Dann kippte die Spendenaffäre der Union den Bundestrend, und sämtliche landespolitischen Themen verschwanden von der Tagesordnung. Die Umfragewerte der CDU sanken von knapp 50 auf zuletzt kaum mehr als 30 Prozent. Plötzlich war der Hamburger Volker Rühe kein strahlender Siegertyp mehr, sondern einer von auswärts, der im Schatten des Deiches ziemlich allein um seine letzte politische Verwendung kämpfte.