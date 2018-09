Inhalt Seite 1 — Bären aufgebunden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn praktisch hinter dem eigenen Haus einer der berühmtesten Fernwanderwege vorbeiführt, kann sich ein Reiseschriftsteller leicht herausgefordert fühlen. So erging es zumindest Bill Bryson, als er bei seinem Wohnort Hanover in New Hampshire auf den Appalachian Trail stieß, einen der Traumpfade unersättlicher Rucksackkulis. Über 3300 Kilometer verläuft der AT entlang der amerikanischen Ostküste, durch 14 Bundesstaaten, immer der Gebirgskette folgend, von der er den Namen hat. Eine superlativisch garnierte Wegstrecke also - zumindest auf den ersten Blick.

Darüber hinaus steigert Bryson am Anfang seines Buches noch die Spannung, indem er mit schönster Katastrophenfantasie alle Gefahren ausmalt, die ihm in dieser grünen Hölle begegnen könnten: Bären, Wölfe, Klapperschlangen, Viren, Unterkühlung, Desorientierung und so weiter. Und der deutsche Titel malt kräftig mit, indem er Picknick mit Bären verspricht, wo das Original nur A Walk in the Woods ankündigt.

Tatsächlich jedoch bekam Bryson, außer einem durstigen Elch, von den spektakulären Zugnummern der Tierwelt absolut nichts zu sehen. Überhaupt wird bald zwischen den Zeilen spürbar, dass der Appalachian Trail selbst für den aufmerksamsten Wanderschriftsteller nicht gerade eine Fundgrube ist. Ein Grund dafür liegt, wie Bryson selbst hervorhebt, in dem offenbar ziemlich sterilen Naturparkkonzept der Weggestaltung. Im Lauf der Zeit wurde nämlich auf der ganzen Länge des AT ein geschützter Korridor geschaffen, aus dem alles verbannt ist, was es früher durchaus gegeben hat: Landwirtschaft, kleine Dörfer, Weiden, Einsiedlergehöfte und dergleichen.

Allerdings ist Bryson - wie ja schon in seinem England-Buch Reif für die Insel zu erkennen war - ein versierter und gewitzter Berichterstatter, dem es nicht schwer fällt, die eintönigen Längen seiner Wanderung narrativ zu überbrücken. Er bietet schlichtweg alles auf, was ihm über und um den AT herum erwähnenswert erscheint. Und da gibt es durchaus eine Menge merkwürdiger, interessanter oder kurioser Themen und Anekdoten. Bryson beschreibt die Entstehung der Appalachen und die Geschichte des Trails, er liefert einen Schnellkurs über Flora und Fauna, und einer seiner zahlreichen Exkurse führt in die surreale Szenerie des verlassenen Bergarbeiterstädtchens Centralia, unter dem seit Jahrzehnten die Kohlenflöze brennen.

Außerdem geht es natürlich immer wieder um Theorie, Praxis und Sinn der schweiß- und blasentreibenden Wanderschaft. Zur Diskussion und Veranschaulichung dieser Fragen hat Bryson auf zwei Etappen seinen dicken Freund Katz mitgenommen, der gleichsam als unaufgeklärtes Bewusstsein mit slapstickhafter Komik demonstriert, was man alles falsch machen kann.

Am Ende hat Bryson von der ganzen Strecke nicht einmal die Hälfte geschafft, und es war ihm dennoch genug und für sein Buch vermutlich kein Nachteil. Wer den AT bewandern will, erhält hier jedenfalls einen aufschlussreichen Vorgeschmack. Und wer es lieber bleiben lässt, findet mancherlei Bestätigung sowie einen kurzweiligen literarischen Ersatz für langwierige Mühen - auch ohne Bären.

