Die einen tragen grüne Haare, die anderen goldbetresste Uniformjäckchen, dritte die ungebleichten Denim-Jeans, weil sie so fest sind. Wieder andere gehen ganz in Schwarz und Leder. Was das Äußere angeht, überlassen junge Menschen wenig dem Zufall. Alles ist durchdacht, und im Zentrum steht die Musik.

Pop? Musik? Jugend? Ganz offensichtlich geht es um sehr viel mehr. Um die Fragmente, in welche die ganzheitlichen Lebensentwürfe zerfallen sind, um Individualität und Uniform, Authentizität und Rebellion, um Differenz und Distinktionsgewinne, um Stil und Coolness. Licht an. Ein Jahr nachdem das Frankfurter Herausgeberteam Peter Kemper, Thomas Langhoff und Ulrich Sonnenschein mit dem Funkkolleg Jugendkultur und Popmusik diese zum Gegenstand eines populärwissenschaftlichen Diskurses adelte, hat es die dazugehörige Textsammlung alles so schön bunt hier veröffentlicht - ein Titel, der den visuellen Aspekt von Pop betont. Dreißig Manuskripte von zweiundzwanzig Autoren (darunter drei Frauen), jeweils mit Abbildung versehen und Literaturempfehlungen abgeschlossen - da liegt sie, Die Geschichte der Popkultur von den Fünfzigern bis heute, komprimiert auf 340 Seiten.

Pop, stellt Peter Kemper im einleitenden Beitrag klar, umschreibt "nicht nur schweißtreibende Rockrituale. Er betont auch die Verspieltheit und Vieldeutigkeit, die ironischen Brechungen und die Reize der Oberfläche in Musik und Mode."

Musik und Mode waren die Nährlösungen, mit denen der Teenager nach seiner Geburt in einem Artikel der New York Times aus dem Jahre 1945 binnen zehn Jahren zu einer kaufkraftrelevanten Zielgruppe der Marketingabteilungen gepäppelt wurde, für die man Musik aufnahm, Bücher verlegte, Filme produzierte. Ein neues Bild entstand so: vom Jugendlichen, der in lässiger Pose und im Outfit von Marlon Brando und James Dean, also in Blue Jeans und Lederjacke, stilvoll seine innere Distanz zum Rattenrennen der Erwachsenen und ihrer saturierten Wohlstandskultur demonstriert.

Die ersten dreißig Jahre der Popgeschichte lassen sich mit den Worten Martin Büssers auf einen Nenner bringen: "Stets ging es darum, der bürgerlich vernünftelnden Kultur eine Wildheit entgegenzusetzen, die das Eigentliche hervorkitzeln wollte, das, wofür sich wirklich zu leben lohnte."

Man trägt Anzüge, weil man es liebt, sie zu hassen

Pop verpuppte sich in Subkulturen, aus Distanz wurde Widerspruch, ein Widerspruch, der zunächst häufig mit den Mitteln des Schocks und zunehmend mit spielerischen Verschiebungen von Stilmerkmalen und Umpolungen von Bedeutungen ausgetragen wurde. Überspitzung, Parodie, Dekontextualisierung sind drei der beliebten Strategien im semiotischen Kleinkrieg, außerdem die vor allem in den achtziger Jahren viel besprochene subversive Affirmation, das demonstrative Beharren auf ultrabürgerlichen Formen, gestärkten Hemden, Krawatten und Knicks, mit dem Hintergedanken, sie ad absurdum zu führen, "Business-Anzüge tragen, weil man es liebt, sie zu hassen, diese Förmlichkeit", wie es Tom Holert in seinem Text über Jugendkultur und Popmusik im Zeichen des Zeichens formuliert.