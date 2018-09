Stimmt es, dass man bei über 42 Grad Fieber stirbt? Uwe Oestermeier, Tübingen

Stimmt. Die medizinischen Fachbücher geben die maximale Körpertemperatur, die ein Mensch überleben kann, mit 42,3 Grad an. Es sollen aber auch schon Menschen eine kurzfristige Erwärmung auf 43 Grad überlebt haben. Der Grund für diese Temperaturempfindlichkeit sind die Proteine, also Eiweiße, aus denen unser Körper aufgebaut ist. So wie das Eiweiß im Hühnerei schon bei relativ mäßigen Temperaturen gerinnt, "denaturieren" auch die menschlichen Proteine. Besonders im Hirn treten dann irreparable Schäden auf.

Ein ganz anderer Fall ist die so genannte Hyperthermie. Von der spricht man, wenn der Körper immer wärmer wird, weil das Kühlsystem die Hitze nicht mehr abführen kann (Beispiel: Bösewicht sperrt James Bond in der Sauna ein). Gelangt der Mensch dann nicht bald in eine kühlere Umgebung, kommt es zum Hitzschlag und schließlich zum Tod.