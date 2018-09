Wenn alles gut geht, wird demnächst bei Marlon Brando das Telefon klingeln und am anderen Ende der Leitung ..." So begannen wir im vergangenen Jahr mit unserem Experiment. Gesucht wurde die Kette von Bekanntschaften, die den Berliner Falafelverkäufer und Theaterregisseur Salah ben Ghaly mit seinem Idol und Lieblingsschauspieler Marlon Brando verbindet. (Salahs Freund - Asaad al-Hashimi - arbeitet mit dem Freund - Ken Carlson - der Studienfreundin - Michelle Bevan - der Tochter - Christina Kutzer - des Produzenten - Patrick Palmer - des Filmes Don Juan de Marco zusammen, in dem Marlon Brando mitgespielt hat. Leider fand Marlon Brando beziehungsweise dessen Agent diese Vorstellung nicht so süß, dass er uns zurückgerufen hätte - obwohl sogar die Kollegen von Time, Newsweek und der Los Angeles Times ihn aufgefordert haben, sich zu melden.)

Salah ben Ghaly war nur ein wenig enttäuscht und nennt Marlon Brando noch immer seinen Lieblingsschauspieler. Schließlich hat er dank 6 Degrees (entwickelt von einem amerikanischen Soziologen in den fünfziger Jahren) eine Menge anderer neuer Leute kennen gelernt, die ihn in seinem Falafelladen in der Linienstraße in Berlin-Mitte besucht haben. Und Brando? "Er hat eben harte Agenten." Finden wir auch.

Wenn alles gut geht, wird bei ein paar Leuten in den nächsten Wochen das Telefon klingeln, von denen hoffentlich keiner einen Agenten hat ...