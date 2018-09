Die Behauptung des SPD-Abgeordneten Markus Meckel, dass ich Spaziergängern und Badelustigen den Zugang zum Küstrinsee mit einem Stacheldrahtzaun versperre, ist unwahr. Mein Grundstück, das mit wenigen Metern an den Küstrinsee stößt, wird als Viehweide genutzt, ist mit einem sachgerechten Koppelzaun versehen und kann daher - gesetzlich begründet - nicht von Fremden betreten werden. Eine Badestelle existiert nicht. Das Ufer an meiner Koppel ist sumpfig, nicht zum Spazierengehen geeignet und zum Baden zu gefährlich. Der Küstrinsee mit 14 Kilometer Ufer bietet genügend Möglichkeiten an nicht-sumpfigen Stellen, Badelustigen und Spaziergängern Erholung zu gewähren.

A.-H. Graf v. Arnim-Boitzenburg, Zervelin-Bzbg.

In Brandenburg ist die Landesregierung nicht mehr gewillt und in der Lage, das enorme Defizit ihrer eigenen Forstverwaltung in der Zukunft zu decken.

Hier gibt es Überlegungen, die Bewirtschaftung von 250 000 Hektar Landeswald durch eine landeseigene Gesellschaft privaten Rechts, mithin unter streng wirtschaftlichen Gesichtspunkten vornehmen zu lassen. Wie lange sich einige der neuen Bundesländer angesichts ihrer prekären Haushaltslage auch weiterhin zu alimentierende, aufgeblähte Naturschutzverwaltungen leisten wollen und können, wird die Zukunft zeigen.

Carl F. Frhr. von Lüninck Bestwig