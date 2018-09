Inhalt Seite 1 — In vier Schritten zum Vermögen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geld ist weder gut noch schlecht und auch keine Geheimwissenschaft", predigt Finanztrainer Bernd W. Klöckner vom ifp Institut Lahnstein auf seinen Workshops. Und: "Wenn immer nur Dritte Ihre Gelddinge regeln, haben Sie stets einen Grund, diesen Dritten die Schuld zu geben, wenn es schief geht." Der Privatanleger sei in jedem Fall besser damit beraten, die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen. Doch davor scheuen sich viele. Statt sich Gedanken über den sinnvollen Aufbau ihres eigenen Vermögens zu machen, lassen sie sich oft auf die Anlageobjekte ein, die ihnen mehr oder minder zufällig angeboten oder empfohlen werden - ohne diese vorher zu prüfen.

Guido Stracke, Finanzökonom aus Bergisch Gladbach, beobachtet immer wieder die gleichen Fehler: Viele private Anleger haben keine Übersicht über ihre Geldanlagen, eine Steuerstrategie fehlt völlig oder bringt eher Probleme mit sich, wichtige Risiken sind gar nicht, andere im Übermaß versichert.

Ohnehin gilt: Eine einzige Anlageform, die in allen Lebenslagen optimal ist, existiert nicht. Doch um sich im Dschungel der unterschiedlichen Versicherungen, Anlageprodukte und Strategien zurechtzufinden, gibt es einige Regeln, die private Anleger beachten sollten. Finanzexperte Diethelm Petermann aus Bayreuth rät: "Jeder sollte selbst über die wichtigsten Kenntnisse verfügen, für die Feinheiten kann er sich einem sorgfältig ausgewählten Berater anvertrauen." Doch auch gute Offerten von einem seriösen Anbieter machen keinen Sinn, wenn sie nicht zu den persönlichen Lebensumständen und der finanziellen Situation des Sparers passen. Den Traum vom schnellen Geld sollte man ebenfalls begraben. Ein großes Vermögen lasse sich außer durch Erbschaft nur durch Spekulationen oder als Unternehmer verdienen. Petermann: "Beides ist aber mit hohen Verlustrisiken verbunden."

Ob Banksparplan, Lebensversicherung, Investmentfonds oder Eigenheim - jede Anlageform hat ihre Vor- und Nachteile. Wer beispielsweise plant, sich den Traum vom eigenen Haus im Grünen zu erfüllen, sollte nicht nur auf die Höhe der Erträge achten, sondern gleichzeitig auf die nötige Sicherheit. Dies gilt auch für denjenigen, der fürs Alter sparen will. Schließlich sollte das nötige Geld im Ruhestand nicht nur mit Glück verfügbar sein. Höhere Risiken wiederum dürfen gut situierte Anleger eingehen, die sich diese eher leisten können, weil sie bereits rundum versorgt sind.

Für einen ersten Überblick über die unterschiedlichen Anlageprodukte unterteilt Petermann die Offerten in drei Bereiche: in "Sachen" (zum Beispiel Immobilien und Aktien), in "Forderungen" (Sparbücher, Geldmarktfonds, Bundesschatzbriefe) und in "Wetten" (Termingeschäfte, Optionsscheine). Bei keiner der drei Anlagemöglichkeiten ist der Sparer mit absoluter Sicherheit vor Verlusten geschützt. So sind Sachwerte zwar vor Inflation sicher, aber nicht vor Konkurs und Krieg. Geldforderungen sind vor allem mit dem Risiko einer Inflation und einer Währungsreform verbunden. Bei Wetten drohen besonders hohe Verluste, für den privaten Vermögensaufbau ist diese Anlageform damit eher ungeeignet.

Doch bevor Anleger sich Gedanken darüber machen, ob sie in Aktien einsteigen, Investmentzertifikate kaufen, eine Lebensversicherung abschließen oder Geld in ein Eigenheim stecken, sollten sie schuldenfrei sein und Kredite, zum Beispiel für Urlaub, Auto oder die neue Wohnungseinrichtung, so schnell wie möglich zurückzahlen.

Der Plan für die individuelle Geldanlage beginnt dann mit der Definition der persönlichen Sparziele. Beim weiteren Aufbau des Vermögens sollte an erster Stelle die Absicherung von Lebensrisiken stehen. Ein Unfall, der Tod des Partners oder eine schwere Krankheit kann schnell zum finanziellen Ruin führen. Zur Risikoabsicherung gehören private Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Hinterbliebenenversorgung, die gesetzliche oder private Rentenversicherung und eine Liquiditätsreserve. Auch die selbst genutzte Immobilie kann der Absicherung dienen.