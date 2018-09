Die Kunst des 20. Jahrhunderts hat alle traditionellen Schönheitsbegriffe zur Disposition gestellt. Das in der italienischen Renaissance aufgestellte, dann vom Barock verflüssigte und noch in der Reprisenkunst des 19.

Jahrhunderts gegenwärtige Formensystem der europäischen Neuzeit mit seiner Fixierung auf den griechisch-römischen Kanon wurde in den Revolutionen der Avantgarde gestürzt. Seither ließ es sich nur noch als Zitat verwenden, so wie auch die atonale Musik die alte Harmonie bestenfalls anspielungsweise erklingen lässt.

Vor allem die Malerei der Moderne hat die Ausdrucksformen ungeheuer erweitert, aber gewissermaßen um die nun ausgesparte Mitte der alteuropäischen Tradition herum: Sie wurde zeichenhaft, abstrakt, antinaturalistisch, flächig, primitiv, collagenhaft - und was der Möglichkeiten mehr sind. Ausgespart blieben, so scheint es, alle zentralen Motive der klassischen Ästhetik: Naturnachahmung, Kunstschönes, Perspektive, Pathosformeln, kurz, die immer variierte, in immer neue Balancen gebrachte Verbindung von Schöpfertum und Naturalismus, von physischer Wiedererkennbarkeit der Stoffe und ihrer abstrakten Ideenhaftigkeit, aus der die Malerei der 500 Jahre zwischen Giotto und dem Impressionismus besteht.

Ein Vorschein von Christos Verfremdungskunst

Dieses unbeweinte und fast plötzliche Versinken eines jahrhundertealten Schönheitsempfindens wäre, wenn es denn stattgefunden hätte, ein unbegreiflicher Vorgang, der noch im Rückblick alle alarmierten Diagnosen zur ästhetischen Moderne rechtfertigen würde. Doch in Wahrheit zeigt sich, dass all das scheinbar Verlorene doch geborgen wurde und höchst produktiv weiterlebte. So wie der realistische Roman des 19. Jahrhunderts im Film fortgesetzt wurde, so wanderten Mimesis und Zeichenhaftigkeit der klassischen Malerei ins Medium der Fotografie.

Das ist jedenfalls das Resultat einer großen Ausstellung von Fotografien Herbert Lists, die derzeit durch mehrere europäische Städte wandert und die erste umfassende Werkschau zu diesem vor einem Vierteljahrhundert verstorbenen Meisterfotografen bietet. Wer die herrliche Sammlung durchwandert oder den begleitenden monografischen Band studiert, der ist erschlagen von der Fülle der ästhetischen Bezüge. Dass List vor allem in seinen Anfängen intime Verbindungen zum französischen Surrealismus und zur so genannten metaphysischen Malerei der italienischen Moderne pflegte, war immer bekannt

notorisch waren seine an den klassischen Stätten Griechenlands und dem zerbombten München erprobte Ruinenromantik und seine späte Liebe zur barocken Grafik. Wenig überraschend erschien auch seine Nähe zum Neorealismus im italienischen Film der fünfziger Jahre. Doch nun erst überblickt man, deutlich wie nie zuvor, den Reichtum und inneren Zusammenhang von Lists so wirksamer wie voraussetzungsreicher Bildästhetik.