Augen auf und dann der Blick in den Badezimmerspiegel. Da steht dem modernen Menschen schon das Relikt aus dem Pleistozän gegenüber, ein veraltetes Hominidenmodell. Wir selbst, Kreaturen des 21. Jahrhunderts, sehen die Hinweise natürlich nicht, sind ja keine Wissenschaftler. Anders der Evolutionsmediziner. Dem verrät zum Beispiel dieses Fett auf Nabelhöhe, dass da ein alter Körper nicht mehr ins Atomzeitalter passt. Da hat einer gefuttert, als müsste er noch wie zu Steinzeittagen auf die Jagd rennen. Als müsste er Tag für Tag 4000 Kalorien verfeuern. Das tut er natürlich nicht auf seinem Bürostuhl. Er ist im Zeitalter der Fahrstühle, Fernbedienungen, E-Mails mit einem Körper angekommen, der während 99 Prozent seiner Entwicklungszeit darauf getrimmt worden ist, Hirschen, Büffeln und anderen tierischen Eiweißen hinterherzulaufen.

Unter genau diesem Aspekt sieht der Evolutionsmediziner unseren Speckgürtel.

Gene sind langsam, sagt er. In ihnen gespeichert und damit unserem Wesen erhalten geblieben ist die Lust auf den portablen Treibstoff Fett. Das wiederum passt schlecht zum Menschen von heute, der sich mit der Trägheit einer Zimmerpflanze durch den Alltag bewegt. Also werden wir fett, werden krank, sterben an Herzinfarkt, an Diabetes. Schuld ist der steinzeitliche Hunger.

Wir modernen Menschen sind weit gekommen, aber viel Uriges ist hängen geblieben. Auch beim Blick in die Seele wird der Evolutionspsychologe fündig.

Er ortet steinzeitliches Selektionsverhalten auf der Autobahn. Nach einer Studie der Pennsylvania State University fahren wir langsamer aus dem Parkfeld heraus, wenn der nächste mit seiner Karre schon wartet. Wir telefonieren länger in der Kabine, wenn draußen nervös einer steht. Klarer Fall von urmenschlichem Verteidigen des Territoriums.

Sogar etwas Tier ist übrig geblieben in uns. Warum bräuchten wir sonst die Nagelschere gegen unsere Klauen? Und den Nasenhaarschneider?

Aber die Spurensuche ist damit nicht abgeschlossen. Der Hamburger Biologe und Künstler Jochen Lempert bringt noch viel mehr an den Tag. Wir können noch lange fettabsaugen, triebunterdrücken, kissenimplantieren. Wir können uns benehmen - Lempert ortet mit seiner Fotokamera in unserem Alltag die subtilsten Spuren von dem, was sich seit Darwin nicht mehr wegdiskutieren lässt: Wir sind verwandt, besitzen animalische Züge noch immer. Wir haben uns zwar aus dem irdischen Tierpark herausentwickelt, wir haben uns als intelligente Spezies und mit Hilfe der Bewusstseinsklausel hinausdefiniert.