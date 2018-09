Jede Abmagerungskur zieht ein Fressgelage nach sich, jeder radikale Gewichtsverlust maximiert den Heißhunger auf Chips und Buttercremetorte. Das weiß die kalifornische Autorin Geneen Roth aus Erfahrung, nachdem sie in ihrem eigenen Leben über tausend Pfund zu- und wieder abgenommen hat. Deshalb lautet das erste Gebot ihres patent-humorvollen Ratgebers Gönn dir, was dir gut tut. 50 Tipps, um sich alle Diäten zu ersparen (aus dem Amerikanischen von Marion Schmieder Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2000 190 S., 17,80 DM): Was auch immer du tust, mach keine Diät. Stattdessen empfiehlt sie den bewussten Umgang mit den Kohldampfattacken, die bei Stress, Einsamkeit oder Traurigkeit die Angstgefühle allenfalls kurzfristig betäuben. Niemand sollte beispielsweise auf die Schnelle ein paar Schmalzstullen einschieben, sondern sich einen Stuhl vor den Kühlschrank stellen, wenn die große Lust aufs Scheunendreschen kommt. Vom Nutzen der Fitness, der Meditation, der Farbe Rot und von anderen Glückseligkeiten plaudert die Autorin so aufgekratzt, dass man schon beim Durchblättern der leicht verdaulichen Lektüre die Schale mit den Marzipankartoffeln neben dem Lesesessel prompt vergisst.