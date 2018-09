Natürlich verarmt nicht die ganze Nation ob des schwindsüchtigen Euro, wie es uns der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag einreden will; solche Sprüche gehören zum Demagogie-Repertoire jeder Opposition. Recht hätte Michael Glos gehabt, wenn die scheinbar unaufhaltsame Abwertung des Euro (25 Prozent seit Einführung) die Folge seiner Entwertungdaheim wäre: die Strafe für eine hohe Inflation. Nur, und das ist die beste Nachricht, die Teuerung in Euroland bleibt trotz Konjunkturaufschwungs am Boden; bei knapp über zwei Prozent lag sie im März. In Deutschland ist sie im April sogar gefallen, auf anderthalb Prozent.

Solange der Euro im Binnenbereich - in diesem gewaltigen Markt zwischen Atlantik und Oder - stabil bleibt, wird niemand ärmer. Es sei denn, er schickt seine Kinder zum Studium nach Amerika, kauft seinen Tee in England oder bucht seine Ferien in der Türkei. Dollar und Sterling steigen so unaufhaltsam, wie der Euro fällt, dito - welch Ironie - das türkische Pfund oder der israelische Schekel, die sich an den Greenback gekettet haben. Die 501-Jeans, die im Vorjahr im New Yorker Levi's für 60 Mark zu haben war, kostet jetzt rein statistisch 75 Mark. Und doch hat der Euro-Mensch Glück. Beim wichtigsten Dollar-Posten in seiner Handelsbilanz, der Energie, schlägt die Abwertung nicht länger auf die hiesigen Preise durch, weil dank Opec-Mehrausstoß der Erdölpreis tendenziell wieder sinkt.

fundamentals

Was sind die guten Nachrichten? Immerhin wächst die Beschäftigung in Euroland schneller als in Amerika, dem Land der brummenden Jobmaschine; immerhin ist die scheinbar in Beton gegossene Arbeitslosigkeit unter die Zehnprozentmarke gefallen, auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren. Das jährliche Wachstum, das die Europäer immer beschämte, liegt jetzt bei drei Prozent - auch das kann sich sehen lassen, zumal sich der Abstand zu den USA (4,6 Prozent) verringert. Noch besser in Deutschland: Die Sachinvestitionen, also die in Maschinen und Ausrüstung, die den klassischen Motor für weiteres Wachstum hergeben, liegen neuerdings um 20 Prozent höher als noch vor zwei Jahren.

Schließlich ist auch der Euro-Kapitalismus aufgewacht - nicht zuletzt dank jenes Euro, der jetzt ins Gerede geraten ist. Der Grund liegt auf der Hand: Der nunmehr einheitliche Kapitalmarkt, der von Portugal bis an die polnische Grenze reicht, schafft Transparenz und Konkurrenz und zwingt Manager, die besten Renditen zu erwirtschaften. Das bricht die alten nationalen Schutzräume auf, erhöht Effizienz und Produktivität. Alles nur auf Kosten der Arbeitsplätze? Mitnichten, sonst wären im Vorjahr nicht 1,5 Millionen zusätzlicher Stellen in Euroland entstanden.

Wenn aber so viel Sonnenglanz den europäischen Himmel erfüllt, wieso fällt dann ein langer Schatten auf die Einheitswährung? Weil die Zinsen in Amerika höher sind? In der Tat, die Differenz macht zwei Prozentpunkte aus; aber diese allein kann den Sinkflug des Euro nicht erklären, zumal die kleine Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank in der Vorwoche den Verfall nicht bremsen konnte.

"Die Märkte sollten einmal die Fundamentaldaten zur Kenntnis nehmen. Sie sprechen für Europa, und sie sprechen für den Euro", also sprach unser Finanzminister Hans Eichel. Das war vor neun Wochen, und seitdem ist der Euro noch einmal um sechs Prozent abgerutscht. Irrt sich Eichel? Oder sind die Märkte dumm?

Es mag ja sein, dass sie überreagieren, dass die "elektronische Herde",die täglich am Bildschirm an die 1,5 Billionen Dollar hin und her schiebt, zu schnell lostrampelt und dann über das Ziel hinausschießt. Aber die Märkte zu beschimpfen ist wie eine Stampede zu verfluchen. Wer sie nicht aufhalten kann (und Zentralbank-Interventionen gegen den Markt sind nur selten von Glück bekränzt), muss fragen, was die Herde so aufgescheucht hat. Die Antwort der Märkte könnte etwa so lauten: "Die Nachrichten aus Euroland sind gut, aber noch nicht gut genug; auf jeden Fall klingen die aus Amerika besser."