Ihre Stimme an der Musik in den Rosen streckt sich den Dornen nach das Mädchen im Leib noch nichts ist geschehen die armen Finger richten die Brüste ins Licht * Wasche mit mir deine Hände nach so vielen Sünden unter den Weibern zwischen weißen Schenkeln in ihrer Unschuld * Paul Wühr: Venus im Pudel Hanser, München 2000 700 S., 98,- DM