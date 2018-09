Die Tage von Walk- und Diskman sind gezählt: MP3-Player sind leichter und spielen Musik aus dem Internet oder von der eigenen CD ohne Aussetzer und ohne Abnutzung der Tonträger. Doch das mobile Musikvergnügen ist zurzeit nur mit Aufwand möglich: Entweder muss jede CD einzeln vom Computer in den MP3-Player übertragen werden. Oder man speichert die Musik auf zusätzlichen Flash-Speichermodulen. Das ist jedoch ein teures Vergnügen: Ein Modul für zwei Stunden Musik kostet etwa 50 Mark.

Abhilfe verspricht die Personal Jukebox PJB-100. Sie enthält statt Flash-Speicher eine richtige Festplatte, die etwa 80 Stunden Musik aufnehmen kann. So manche komplette CD-Sammlung passt in den kleinen Kasten, der nur etwa doppelt so groß ist wie ein normaler MP3-Player. Die Personal Jukebox gibt es in schwarzem oder in transparent-blauem Kunststoffgehäuse.

Auch wenn sich die Personal Jukebox optisch an das Design des iMac anlehnt: Für die Übertragung der Musikstücke braucht man auf jeden Fall einen Windows- Computer mit USB-Schnittstelle. Macintosh-Besitzer schauen also vorerst in die Röhre. Das Windows- Programm überträgt nicht nur vorhandene MP3-Dateien, sondern wandelt auf Wunsch vorher Musikstücke von CD in das passende Format. Damit man in der Plattensammlung nicht den Überblick verliert, lässt sich die Musik nach Kategorien und Interpreten oder anderen Merkmalen vorsortieren. Diese Angaben werden dann neben dem Musiktitel im Display angezeigt.

Die Personal Jukebox PJB-100 wird von der Schweizer Firma UHU über das Internet verkauft. Im stolzen Preis von knapp 1800Mark ist neben Gerät, Tasche und Software auch ein hochwertiger zusammenfaltbarer Kopfhörer von Koss enthalten.

Personal Jukebox, DM 1790. Vertrieb über www.pjbox.de