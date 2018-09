"Wir haben nichts gewusst" - dass dieses litaneihafte Bekenntnis eine Schutzbehauptung war, mit der viele Deutsche sich nach 1945 selbst entlasteten, ist heute kaum noch strittig. Doch was wussten sie wirklich von der Ermordung der Juden? Auf welche Vorgänge bezog sich das Wissen? Wie weit reichte die Kenntnis über Massenexekutionen und Vernichtungslager? Es fällt auf, dass die deutschen Historiker um diese Fragen immer einen weiten Bogen geschlagen haben. Es ist daher kein Zufall, dass sich bislang vor allem zwei ausländische Forscher mit dem Tabuthema befasst haben: Der Israeli David Bankier (The Germans and the Final Solution: Public Opinion Under Nazism, Oxford 1992, Deutsch im Verlag Arno Spitz, Berlin 1995

ZEIT 24/96) und neuerdings der Amerikaner Eric Johnson (Nazi Terror. The Gestapo, Jews and Ordinary Germans, London 2000 - eine Besprechung folgt). Was fehlt, ist eine umfassende Untersuchung, die nicht nur die Berichte der Überwachungsorgane bis hinunter auf regionale und lokale Ebene auswertet, sondern darüber hinaus sich auch die Oral-History-Methode zunutze macht. Die Zeit drängt, denn bald werden die Zeugen nicht mehr leben, die Auskunft geben können.