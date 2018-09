Inhalt Seite 1 — Meine Lehrjahre (3) Seite 2 Auf einer Seite lesen

Miriam Meckel, 32, hatte im Abitur die Note 1,2 und war mit 26 promoviert. Im vergangenen Jahr wurde die Journalistin und Medienwissenschaftlerin als "jüngste Professorin Deutschlands" selbst zum Medienereignis

Vor meinem ersten Schultag lag ich nachts im Bett und habe geheult. Irgendwie war mir klar: Mist, ab jetzt kannst du nicht mehr einfach tun und lassen, was du willst. Weil ich erst kurz vor der Einschulung sechs Jahre alt wurde, musste ich ein paar bekloppte Tests machen: mit der rechten Hand über den Kopf an mein linkes Ohrläppchen greifen und mit der linken Hand an mein rechtes Ohrläppchen. Als dritte herausragende Übung sollte ich einen Bleistift auf der hochgerollten Oberlippe festhalten.

Ich habe mich nicht wahnsinnig für die Schule angestrengt. Mir hat der Unterricht in den meisten Fächern einfach Spaß gemacht. Dadurch war ich mit den Gedanken bei der Sache, habe alles mitgekriegt und abgespeichert. In Englisch und Deutsch zum Beispiel hatte ich in der Oberstufe Lehrer, die auch mal Texte jenseits der klassischen Abhakliste auswählten. Außerdem durften wir selbst Bücher vorschlagen. Ich wünschte mir Fabian von Erich Kästner.

Es ist in der Regel ja nicht das Fach, das einen langweilt, sondern die Art, wie es präsentiert wird. Dass ich Physik nicht mochte, das lag - glaube ich - nicht an mir. Geisteswissenschaftler trauen sich, Inhalte auch mal spielerisch umzusetzen. Naturwissenschaftler setzen dagegen auf eine faktenorientierte Stoffvermittlung. Ich bedauere heute, zu manchen Themen in der Schule auf diesem Weg keinen Zugang gefunden zu haben.

Als die Schule vorbei war, habe ich ein bisschen getrauert. Bei der Abi-Feier standen wir mit dem Sektglas auf dem Schulhof und hatten Tränen in den Augen. Aber ich freute mich auch aufs Studium. Von zu Hause weggehen, mein Leben allein gestalten. Ich bin von Düsseldorf nach Münster gezogen und habe Publizistik, Sinologie und Politik studiert. Und nebenbei noch Jura. Strukturiertes Denken - das habe ich bei den Juristen gelernt. Ich kann heute jedes Thema innerhalb von fünf Minuten in eine sinnvolle Gliederung bringen. Jura habe ich nicht abgeschlossen, weil ich in Publizistik schon dabei war zu promovieren.

Dafür habe ich mir genau ein Jahr gegeben. Gutes Zeitmanagement hatte ich mir schon als Schülerin antrainiert. Konzertreisen mit dem Orchester, in dem ich Posaune spielte, Nachhilfe geben, mit Freunden rumziehen - das musste ich damals alles unter einen Hut bringen. Als ich promovierte, bin ich also jeden Morgen um neun Uhr aufgestanden, habe Brötchen geholt und mir alte Dallas- Folgen im Fernsehen reingezogen. Dann habe ich vier Stunden gearbeitet, eine lange Mittagspause gemacht und mich noch mal vier Stunden hingesetzt.

Mein Glück war, dass ich sehr selbstständig arbeite. Ich war während der Promotion nur ganze drei Mal bei meinem Professor in der Sprechstunde. Wer mehr Dialog braucht, hat oft Pech, denn an der Universität herrscht die organisierte Unverantwortlichkeit.