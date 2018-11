Peking

Überfreundlich schüttelt die Richterin dem Rechtsanwalt die Hand. Man ist sich zufällig in einer Hotellobby begegnet. Da entdeckt die Richterin den Reporter. Ihr Erstaunen weicht augenblicklich einer gespielten Vertrautheit. "Wissen Sie, dass Ihr Bekannter hier der beste Rechtsanwalt Chinas ist?", raunt sie.

Einmal übernahm Jiang den Fall des 25-jährigen Bauern Jin Wang in der Provinz Jiangsu am Jangtse. Dem mittellosen Mann wurde der Mord an seiner Freundin vorgeworfen. Das Gericht verurteilte Jin in erster Instanz zum Tode. Gewöhnlich ist die Berufung für einen einfachen Bauern in China aussichtslos, weil sich Richter und Staatsanwalt keine Blöße vor der Bevölkerung geben wollen. Doch Jiang entdeckte Fehler in der Beweisaufnahme und mobilisierte die Presse. Sein Bericht für die zweite Instanz war so überzeugend, dass das Gericht keine Verhandlung mehr anberaumte und gleich auf Freispruch entschied. "Es war ein besonderer Erfolg", sagt der Anwalt und setzt zögernd hinzu: "Ich habe einem armen Mann das Leben gerettet."

In einem Land, das jährlich zwei Drittel aller Todesstrafen auf der Welt verhängt, sind Freisprüche selten. Aber sie symbolisieren Chinas langsame, stets von Rückschlägen bedrohte Entwicklung. Sie verläuft von der willkürlichen Einparteienherrschaft zu einem allmählich aufgeklärten Rechtsstaat. Hier erkennt Anwalt Jiang seine Mission: "Ich kämpfe für mehr Gerechtigkeit und habe die Öffentlichkeit auf meiner Seite. Solange ich damit vor Gericht gewinne, glaube ich an den Fortschritt."

Im Westen träfe Jiang damit auf Skepsis. Viele Politiker, beeinflusst durch ein Heer von Nichtregierungsorganisationen, sehen China weiter als dunkles Reich der Menschenrechtsverletzungen an, in dem sich die Lage der politischen Gefangenen und Dissidenten von Jahr zu Jahr verschlechtert. Die Vorwürfe sind oft auch berechtigt. Nach wie vor gehen die Kommunisten mit denen, die das Machtmonopol der Partei unmittelbar infrage stellen, scharf ins Gericht. Weil die Parteilinie aus ihrer Sicht über den Gesetzen steht, dürfen sie dabei sogar die Rechtsvorschriften verletzen. Und doch übersehen die Kritiker in ihrer berechtigten Empörung über die Eigenmächtigkeiten der Kommunisten das Wesentliche: Seit genau 22 Jahren, als Deng Xiaoping in Peking die Macht ergriff, entwickelt sich erstmals in der langen chinesischen Geschichte ein zeitgemäßes Justizwesen. Es werden neue Gesetze geschrieben, die internationalen Standards entsprechen. In China entsteht ein völlig neuer Berufsstand: die Rechtsanwälte. Und erstmals werden Angeklagten eigene Rechte eingeräumt. "Bis zu einer Herrschaft des Rechts nach westlichen Vorstellungen ist es noch ein langer Weg", sagt Anwalt Jiang. "Aber wir kommen weg von der Last einer Geschichte, in der das Individuum rechtlos war."

Jiangs Fortschrittsglaube steht im Zeichen eines tiefgreifenden Wandels, der die ganze Gesellschaft erfasst. Was der Weg zum Rechtsstaat für die Politik bedeutet, bieten Marktordnung und Internet für die Wirtschaft, versprechen Öffnung und Globalisierung für Wissenschaft und Literatur. Es ist die Verheißung einer zweiten chinesischen Revolution, mit der sich das einstige Reich der Mitte endgültig von Altertum, Autoritätshörigkeit und Abgeschiedenheit befreit und ähnlich wie Japan vor hundert Jahren oder Südkorea vor zwanzig Jahren zu einer modernen Nation heranwächst. Jüngstes Anzeichen für den Wandel ist die noch in dieser Woche denkbar gewordene Einigung zwischen der EU und Peking über den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation. Mit diesem Schritt will die Volksrepublik ihren Abschied vom Autonomie- und Planwirtschaftsdenken besiegeln.

"Wir sind von der Radikalität der Umwälzungen überwältigt", sagt der Kommunist Xu Ming, Leiter des literaturhistorischen Instituts der Pekinger Sozialakademie. Xu veröffentlichte als Herausgeber der 15-teiligen Buchserie Chinas Probleme die bislang umfangreichste und kritischste Bestandsaufnahme der eigenen Gesellschaft. Seine Lektion widerspricht allen Dogmen der eigenen Partei. "Wir haben gar keinen Begriff mehr für das, was heute in China passiert", meint er. "Reform und Öffnung sind als Definitionen zu allgemein. Die Standardformel vom ,Sozialismus chinesischer Prägung' bezeichnet nur ein Allerlei. Die heutigen Reformen gehen weiter als alles, was bisher über sie gesagt wurde."