Jetzt reicht es. Das fanden diesmal nicht nur die Gegner der Waldorfpädagogik, sondern auch die Waldorfschüler selbst. Mit einer Demonstration mitten in Berlin protestierten die Jugendlichen gegen die Anschuldigungen, die wieder einmal gegen ihre Schulen laut wurden. In der belebten Touristenmeile an der Nikolaikirche informierten sie darüber, was die Waldorfschulen pädagogisch wollen und tun, und reichten dazu - waldorfgerecht - eine kostenlose Gemüsesuppe.

Der Anlass für die ungewöhnliche Kundgebung war brisant: Ein Beitrag des ARD-Magazins Report bezichtigte die Waldorfschulen rechtslastiger, antisemitischer Umtriebe. Fazit der Geschichte: Nachgewiesen werden konnte nichts, der Rufschaden freilich bleibt. Doch der Vorfall hatte auch sein Gutes, sagt Detlev Hardorp, bildungspolitischer Sprecher der Waldorfschulen in Berlin: "Dass sich unsere Schüler in der Öffentlichkeit für ihre Schule stark machen, ist ganz was Neues."

Dabei können die Waldorfschulen durchaus als Erfolgsmodell gelten. Anfang des vergangenen Jahrhunderts gründete Rudolf Steiner, der Vater der Anthroposophie, die erste Schule für die Kinder der Arbeiter an der Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria. Seitdem haben seine Schulideen zunehmend mehr Anhänger gefunden. Knapp 200 Waldorfschulen gibt es mittlerweile in Deutschland, 800 weltweit, in Japan ebenso wie in Israel und den USA. Seit über 80 Jahren führen sie vor, was die staatliche Pädagogik für unmöglich erklärt: ein radikales Gesamtschulmodell ohne Sitzenblei- ben und Zensuren, ohne Leistungsdruck und staatliche Schulaufsicht. Die Waldorfschüler lernen vom ersten Schuljahr an zwei Fremdsprachen, daneben stehen Malen, Töpfern, Musizieren oder Gartenbau auf dem Lehrplan. Nach dem 10. Schuljahr werden die Schüler getrennt: Die einen gehen mit einem Schulabschluss nach 12 Jahren ab. Der Rest bereitet sich mit einem zusätzlichen 13. Jahr auf das Abitur vor. Eine Zahl spricht für sich: 50 Prozent aller Eltern von Waldorfschülern sind Staatsschullehrer.

Doch die heile Schulwelt aus Eurythmieunterricht, schiefen Ecken und weichen Farben hat Risse bekommen. Die Waldorfschulen werden aus ihrer pädagogischen Kuschelecke vertrieben. Die Kritik an veralteten Unterrichtsformen, die Herausforderungen durch Computer und Internet sowie die veränderten Familienstrukturen machen auch vor den Waldorfschulen nicht Halt.

In Waldorfschulen waren Computer lange unerwünscht. Das ändert sich

Bis heute sind die Schulen "das letzte Refugium für die bildungsbürgerliche Gemütslage", sagt Walter Hiller, Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorfschulen. Prominente wie Helmut Kohl, Klaus von Dohnanyi oder auch die bayerische Schulministerin Monika Hohlmeier vertrauten - ohne selbst überzeugte Anthroposophen zu sein - ihre Kinder lieber einer Waldorfpädagogik an.

Doch die Klientel wandelt sich. 40 Prozent der Waldorfeltern sind heute Alleinerziehende, die ein geringeres Schulgeld zahlen und sich weniger engagieren können. Berufstätige Mütter haben eben wenig Zeit, Plätzchen für den Weihnachtsbasar zu backen; gleichzeitig aber stellen sie höhere erzieherische Ansprüche. "Die erwarten mehr und können weniger beitragen. Damit moralinfrei umzugehen fällt manchem Waldorflehrer schwer", gesteht Hiller.