Ich plädiere für das Verbot bissiger "Kampfjournalisten" in der ZEIT, als der sich Robert Leicht in seinem Hundeartikel geoutet hat.

Kennt Herr Leicht nicht die wissenschaftlichen Gutachten zu dem Thema, die alle zu dem Ergebnis kommen, dass das Problem nicht einzelne aggressive Rassen sind, sondern aggressive Menschen am Ende der Hundeleine?

kennt Leicht nicht die empirische Untersuchung des Deutschen Städtetages, die bei "Beißunfällen" als häufigste "Täter" die Mischlinge, Schäferhunde und Rottweiler ermittelt hat? Will er die auch alle verbieten?

Wilfried Müller, Neustadt

Eine klare, mutige Stellungnahme! Mutig und erstaunlich, reden doch zurzeit auch viele Hundefachleute die Pits und Co. harmlos und dichten ihnen geradezu Schoßhundqualitäten an unter der Voraussetzung, dass sie nur richtig behandelt werden. Aber genauso wenig, wie einem Pitbull Pudellöckchen oder Dackelbeine wachsen, wenn man ihn von Geburt an wie Pudel oder Dackel behandelt, genauso wenig lässt sich eine lange Auslesezucht auf Unerschrockenheit und kompromissloses Durchhalte-(Festbeiß-)Vermögen durch postnatale Beeinflussung wegbekommen und durch Sanftmut und vorsichtiges Verhalten im Konfliktfall ersetzen. Dazu kommt noch, dass die meisten Pitbull-Fans diese "Umprogrammierung" gar nicht wollen.

Brigitte Stöber-Harries Hamburg

Die in vielen Bundesländern kursierenden Rasselisten für besonders gefährliche Hunde sind uneinheitlich und kynologisch nicht haltbar.