Kirchdorf

Ständig macht der große Mann sich klein. Am Sonntagvormittag zum Beispiel, auf einem Parkplatz in der bayerischen Provinz. Geduldig wartet Horst Seehofer im Nieselregen. Gemeinsam mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Otto Wiesheu soll er das 30-jährige Jubiläum des CSU-Ortsverbandes Kirchdorf schmücken, doch der Parteifreund ist einfach nicht in Sicht. Als ein mitleidiger Gastgeber "dem Herrn Minister" einen Regenschirm anbietet, wehrt Seehofer beinahe erschrocken ab. "Der echte Minister kommt noch. Ich bin nur der Ministrant." Er werde nur "ein bisschen Weihwasser dazu schwenken".

Horst Seehofer stapelt tief in diesen Tagen, doch richtig ehrlich ist er dabei nicht. Koketterie ist dabei, viel Respekt vor dem Ehrgeiz anderer in der Partei und ein bisschen Erstaunen über das eigene Comeback. Nach der verlorenen Bundestagswahl hatte er sich als Europa-Experte langweilen müssen, gerade er, der doch als Minister möglichst jede Auslandsreise mied.

Horst Seehofer soll die SPD da treffen, wo es die Genossen am meisten schmerzt: Es geht um die Glaubwürdigkeit als Schutzmacht kleiner Leute, als Instanz für Gerechtigkeit und Konsens. Je weniger sich die SPD um sozialen Ausgleich und Umverteilung schert, desto größer ist die Hoffnung der Union, sie bei diesen Themen zu beerben. Ausgerechnet Seehofer, der vor der Wahl mit Leistungskürzungen und Selbstbeteiligungen im Gesundheitswesen schreckte, traut sich diese Rolle zu. In Kirchdorf klingt er wie der Rudolf Dreßler der Union: "160 Mark Belastung im Monat für eine alleinerziehende Mutter mit einem Einkommen von 4000 Mark brutto" rechnet Seehofer den Kirchdorfer CSU-Vertretern vor und klingt dabei ernsthaft empört. "Das ist absolut nicht zumutbar." Stattdessen sollten lieber die Steuervergünstigungen für große Kapitalgesellschaften fallen.

Horst Seehofer hat fast alles, was die Union in diesen Tagen braucht: Fachkompetenz und Erfahrung, Streitlust und Charme, Kontakte zu Verbänden und zur Ministerialbürokratie. Vor allem aber verfügt der Sohn eines Lastwagenfahrers über eine Vita, wie sie auch in den Volksparteien rar geworden ist: Berufseinstieg mit 16 als Laufbursche im Landratsamt, Karriere ohne Abitur und ohne große Förderung aus dem Elternhaus. Im Gegenteil: Seine Mutter traute ihm nie viel zu. Gelegentlich jammerte sie, der Horst werde noch im Steinbruch enden. Der Sohn saß schon im Bundestag, als sie einer Lokalzeitung erklärte: "Das schafft der nie."

Mühsam musste Seehofer sich hocharbeiten. Im öffentlichen Dienst hat er sämtliche Besoldungsstufen von ganz unten bis ganz oben durchlaufen. Wenn er über die Nöte von kleinen Leuten redet, weiß er, wovon er spricht. Zudem gilt er als einer von denen, die nicht abgehoben sind. Einer, der am Wochenende mit dem Einkaufsbeutel durch Ingolstadt bummelt und im heimischen Keller auf der Hammondorgel spielt.

Vorerst hat er sogar Erfolg. Wer hätte es schon für möglich gehalten, dass die affärengebeutelte Union noch vor der Regierung ein eigenes - wenn auch nicht im Detail durchgerechnetes - Rentenkonzept vorlegen würde? Noch vor ein paar Wochen waren die Sozialpolitiker von CDU und CSU ein völlig unsortierter Haufen. Arbeitsminister Walter Riester hätte in den ersten Rentengesprächen am besten mit jedem der fünf Unions-Unterhändler einzeln verhandelt, fast jeder stand für ein anderes Konzept. Der sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hätte das Rentensystem am liebsten von Grund auf erneuert. Der bayerischen Sozialministerin Barbara Stamm ging schon die vergleichsweise zaghafte Rentenreform der Kohl-Regierung eigentlich zu weit. Seehofer telefonierte viel in jenen Wochen, sondierte, integrierte und wurde ganz nebenher zum Wortführer in Riesters Rentenkommission, der Themen und Termine setzte.