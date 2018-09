Inhalt Seite 1 — Heiligabend geschlossen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Volkswagen-Konzern ist ein polytheistisches Unternehmen mit weltweitem Auftrag. Wie alle Hersteller führt das Unternehmen einen natürlichen Kampf gegen die Verwechselbarkeit seiner Produkte. Denn in technischer Hinsicht gleichen sich Automobile wie ein Windei dem andern; der Golf ist die A-Klasse des Focus. BMW hat das als Erster begriffen. Will ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich sein, muss es eine Markenreligion erfinden, die sich von allen anderen Sekten unterscheidet. Verkauft werden nicht Autos, sondern rituelle Objekte, deren Besitz in einem öffentlich zelebrierten Kult gefeiert wird.

Auch Volkswagen hat die erlösende Botschaft vernommen und fast eine Milliarde Mark investiert, um der neuen Kultreligion die würdigen Tempelanlagen zu bauen. Entstanden ist, direkt am Mittellandkanal, eine 25 Hektar große Lagunenlandschaft mit ICE-Bahnhof, Buchten und Halbinseln, Automuseen und Markenpavillons, sechs Restaurants und, direkt vor den Schloten der alten Fabrik, einem Edelhotel mit Präsidentensuite und waschechten Enten im Park. Ein 18 Meter hohes Glaslamellen-Portal gibt den Blick frei auf ein ökologisches Paradies und eine autofreie Teletubbie-Welt, ganz so, als träume der VW-Konzern insgeheim von nichts anderem als von den pathetischen Zeichen der Ruhe, den natürlichen Gesetzen der Trägheit und der Demobilisierung seines Daseins. Vollständig sind seine Kultobjekte den Blicken entzogen; das magische Zentrum der ökonomischen Macht, das Auto, ist unsichtbar und lauert versteckt in sieben Pavillons, die sich mal als Meteoriteneinschläge, mal als Termitenhügel über das Gelände verteilen.

Wer das Evangelium vom Evolutionsprodukt Auto nicht auf Anhieb glauben will, erlebt im Skoda-Tempel, wie atmende Autoembryonen aus dem Boden des böhmischen Märchenwalds wachsen. Daneben wuchert eine aus Urplasma geformte Skulptur, in die ein menschenähnlicher Beobachter eingegossen ist, durch dessen Augen sich die Evolution selbst zu betrachten scheint. Späht der Besucher durch den Sehschlitz der Natur, entdeckt er deren neues Erzeugnis - Skodas anorganischen Kleinwagen, in Ramagelb, wie aus dem Ei gepellt. Andacht geht in Ordnung über, und die unsichtbare Hand der Evolution führt den Besucher zum "Ausgang der Gewissheit".

Im granitversiegelten, pompös in die Tiefe gegrabenen Bentley-Pavillon scheint die Evolution am siebten Tag zu ruhen. Wie in den Totenkammern der Ming-Dynastie muss der Besucher einen unterirdischen Grabgang abwärts schreiten, um der kultischen Objekte in zwei Herrgottswinkeln ansichtig zu werden. Linker Hand schraubt sich eine gigantische, acht Meter hohe, hormonbehandelte Kurbelwelle aus dem Erdinneren und wird durch Spiegeleffekte in die Ewigkeit verlängert. Nur Volkswagen, der Hausherr, will noch den Himmel dazu. Der Global Player kombiniert ein keltisches Kuppelgrab mit einem monumental in die Höhe schießenden Sarkophag, in dem sich eine schwebende Weltkugel mit Rundum-Panoramakino verborgen hält. Ein Filmchen segnet die göttliche Evolution, bevor eine unsichtbare Tür aufschwingt und den Weg zu einer Katakombe öffnet, in deren Mitte der göttliche 440-PS-Zwölfzylinder "Concept D" mit blaumetallischem Stumpfsinn seine Runden dreht. Die Designstudie gleicht einer horizontal beschleunigten Monstranz, die Mercedes-Benz das Fürchten lehren soll. Kritiker fürchten eher, als Idealkäufer habe man sich einen naturbelassenen Lottokönig vorzustellen, der im D 1 mit Badeschlappen und Jogginganzug zum Bierholen ausläuft.

Niemand beherrscht das Heidenspektakel raffinierter als Audi. Nicht erst seit ihrem Prestigeverlust durch die Unfallserie im Sportcoupé jagt die Firma dem Mythos der zwanziger Jahre nach, dem deutschen Wintermärchen von der organischen Konstruktion, in dem die "Seele der Tradition" in der "Technik der Zukunft" aufgeht. Im Besucherdeutsch heißt dies: Der Mythos lebt; seiner faschistischen Vorgeschichte entrückt, dürfen wir technische Schönheit wieder als heiliges Zeichen verehren. "Was für eine Linie, welch ein Ausdruck von Kraft." Unter den Händen von "Max, dem Holzschnitzer", erwächst aus einen Baumstamm ein TT-Modell, während "Frau Lara" den Engel der automobilen Verkündigung spielt. Unten, in der Krypta des Pavillons, herrscht Anschnallpflicht, das Licht verlöscht, und vor jedem Besucher klappt plötzlich ein Bildschirm aus. Lara kommt aus dem deutschen Wald und flüstert jedem einzelnen Besucher ein futuristisches "Geheimnis" ins Ohr. Für einen Sekundenbruchteil penetriert ein Traumrennwagen den Raum, bevor die Epiphanie wieder im Audi-Tabernakel verschwindet. "Sehen Sie genau hin, die Zukunft ist nur von kurzer Dauer."

Die ganze Topografie der "Autostadt" funktioniert nach dieser rituellen Logik. Erst wird, auf dem Gelände zwischen Eingangskathedrale und Fahrzeugauslieferung, das Produkt immaterialisiert, dann mythologisch aufgetankt, bevor es der "Selbstabholer" mit gefederter Demut in Empfang nehmen darf. Dieser Akt hat sein liturgisches Zentrum in zwei unterirdisch gespeisten Glastürmen, in denen 800 Autos computergesteuert auf 50 Meter Höhe gewuchtet und zwischengeparkt werden, um dann langsam, in kreisförmiger Bewegung, auf die Erde herabzukommen. Ethnologen ist dies als Wolfsburger Variante des melanesischen Cargo-Kults vertraut; ein Realzeichen, in diesem Fall profanes Blech, wird aus der Ferne so lange adoriert, bis der Kundenwunsch erhört und im Augenblick der Schlüsselübergabe die VW-Stammeszugehörigkeit besiegelt wird.

Weil es sich dabei zweifellos um den pontifikalen Höhepunkt des Unternehmens handelt, darf die Generation Golf ihr Projektil auch sonn- und feiertags in Empfang nehmen. Am "Himmelfahrtstag gab es Autos", jubelte die Wolfsburger Lokalpresse, nur am "Heiligabend ist geschlossen". Auch der Architekt Gunter Henn, Chefplaner der megalomanen Autostadt, fordert rituell, die Industrie müsse den leeren Raum besetzen, den die gottverlassene Kirche ihr überlassen habe. "Wer sonst bietet noch Orientierung, wo bleiben wir mit unserer kindlichen Religiosität? Die Kirchen sind tot, der Staat zieht sich zurück, die Ideologen haben ihre Macht verloren. Was bleibt, sind die Unternehmen. Sie werden die Sinnstifter der Zukunft sein" (ZEIT Nr. 36/99). So ist Volkswagens Autostadt die dritte Weihestätte, an der die Mythologie der postindustriellen Gesellschaft triumphal in Szene gesetzt wird. Die Expo entfaltet das Ammenmärchen vom guten Fortschritts, während die Berliner Ausstellung Sieben Hügel für 28 Millionen Mark eine Sonnenwendfeier zelebriert, um Abschied zu nehmen von der reflexiven Kultur des 20. Jahrhunderts. Sie bricht auf in die nachchristliche Zukunft der Wissensgesellschaft, wo Biogenetiker das Organon der Wahrheit verwalten und allen Ungläubigen den technologen Konsens verordnen, dazu die rückstandsfreie Versöhnung von Kunst und Kapital, Glauben und Wissen. Wo Religion war, muss Kult werden.