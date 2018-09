Herr Beck bemerkt richtig, dass wir es eventuell schon längst mit einer "staatlich organisierten Neoliberalisierung zu tun haben". Doch eine Initiative des Bundeskanzlers - das wäre nicht staatlich organisiert?

Auf die von Herrn Beck gestellte Frage, ob denn die "Entscheider in der Wirtschaft" wüssten, dass in Bildung, Wissenschaft und der "Verlängerung der Demokratie in Selbstverantwortung" ein "objektives" Interesse des Kapitals läge, kann man mit einem klaren Ja antworten, denn gibt es nicht schon längst firmeneigene Hochschulen und Privatunis, die das Wissen, welches ja auch Macht bedeutet, häppchenweise und so, dass es ihnen nützt, an die dortigen Auszubildenden und Studenten verteilen? Die Diskussion um die Reform der öffentlichen Hochschulen zeigt ihrerseits eine Tendenz zur Akzeptanz der Formierung neuer Eliten und zur Untergrabung des Postulates "Bildung für alle"

wie soll sich diese Tendenz umkehren, wenn "soziale Gerechtigkeit", welche auch Chancengleichheit beinhaltet, gerade beerdigt wird? Wie Herr Beck selbst sagt, gehen die "Steuerleistungen der Unternehmen (...) in dem Maße zurück, in dem diese international mobil werden." Was soll nun ein "zivilcouragierter" Bürger dagegen tun, selbst neue Steuergesetze auf den Weg bringen? Dies wäre schön, bleibt jedoch eine Utopie. Und auch der Glaube, dass transnationale Gesellschaften dieses Problem nebenbei lösen werden, ist mehr als naiv.

Stephan Leufer, Kiel

Erstaunlich ist Becks fehlendes Verständnis für die zentralen Kategorien des Staates. Als Machtkern einer pluralistisch organisierten politischen Ordnung ist er nämlich auch als Demokratie nicht herrschaftsfrei zu praktizieren. Bei seiner "Suche nach einem neuen (gab es ein altes?) Gleichgewicht zwischen staatlicher Macht und nichtstaatlicher Macht" bleibt Ulrich Beck die Antwort schuldig, wer denn den "staatlich kontrollierten Rahmen" für die "Eigeninitiativen zivilcouragierter Bürger" setzen soll.

Gewiss ist der Staat ein gesellschaftliches Gebilde unter anderen, aber doch mit dem "Privileg der legitimen Gewaltanwendung" versehen. Denn er findet seine Rechtfertigung in seinem Zweck, Ordnung und Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und ihre Wohlfahrt zu fördern. In einem demokratischen Staat bleibt es insofern permanente Aufgabe der Gesellschaft in allen ihren Teilen, die soziale Integration seiner Mitglieder zu fördern und das gemeinsame Zusammenleben humaner und gerechter zu gestalten. Mit anderen Worten: Demokratisierung des Alltags ist gefordert. Aber da dem Bestreben, Demokratie demokratischer zu machen, meist die realen Machtstrukturen und die sie repräsentierenden Eliten im Wege stehen, bleibt jedenfalls - und da ist Ulrich Beck uneingeschränkt zuzustimmen - der Ruf nach mehr Zivilcourage gerechtfertigt und berechtigt.

Prof. Hermann Beck, Siegen