Was bedeutet Ihnen die Küche Ihrer Kindheit?

Mittags treffen sich alle, und jeder sprudelt seine Erlebnisse raus. Und Sonntagsbraten mit Rotkohl und den Großeltern Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Moorschnucke mit Spätzle und vielen frischen Salaten und Gemüsen Welches der modernen Nahrungsmittel gefällt Ihnen?

Vitamin-C-Tabletten Welche Speisen verabscheuen Sie?

Alles, was mit dicker Mehlsoße ist Woran denken Sie bei Nouvelle Cuisine?

Kleine Portionen An was bei vegetarisch?

Die guten asiatischen/nahöstlichen vegetarischen Gerichte. Leider in vielen Restaurants in Deutschland nur an Gemüseplatte mit Ei Welcher Gegenstand in Ihrer Küche ist Ihnen am wichtigsten?