Corinna Markwart macht den Eindruck, als würde sie durchaus allein klarkommen. Sie hat bei den Indios in Peru gelebt und ist in Israel die Festung von Massada heraufgeklettert. Doch was ihr Ethnologiestudium zu Hause in München angeht, war sie oft hilflos. "Ich bin unorganisiert", sagte die 27-Jährige. Vor Klausuren habe sie stets zu spät mit dem Lernen angefangen und dann die Nächte durchmachen müssen. Und Hausarbeiten immer auf den letzten Drücker abgegeben.

Seit die Münchnerin die private Studienberatung Kyon kennt, hat sich das geändert. "Wir bieten individuelles Coaching in allen Studiensituationen", sagt Andreas Belwe. Der Gründer von Kyon hat in Philosophie promoviert und Erwachsenenbildung studiert. Zu Beginn der Einzelberatung ist Belwe mit Corinna Markwart Schritt für Schritt ihren Tagesablauf durchgegangen. Dann gab er ihr eine Hausaufgabe: Sie solle sich abends hinsetzen und herausfinden, was ihre Zeitdiebe seien. In der nächsten Sitzung erstattete sie Belwe Bericht. "Das Zeitverplempern fing schon beim Duschen an", erinnert sie sich, "ging weiter mit dem Zeitunglesen und hörte auf mit dem Einkaufen." Für sie eine Folge mangelnden Leistungsdrucks an der Uni. "Ohne Kontrolle läuft halt alles langsamer." Der Ratschlag des Beraters: Wenn sie schon keinen Chef habe, solle sie lernen, ihr eigener zu sein. Noch wichtiger war für Corinna Markwart die Erkenntnis, "dass da bei Kyon jemand ist, von dem ich endlich eine Rückmeldung kriege."

Je nachdem, ob es sich mehr um ein psychologisches oder organisatorisches Problem handelt, übernimmt er selbst die Beratung oder schickt den Betroffenen zu einem seiner fünf Kollegen: Wer Angst hat, sein Referat vor Zuhörern zu halten, kann bei einem Juristen eine Rhetorikschulung mitmachen. Bei wem das Pauken vor Klausuren zu Schweißausbrüchen führt, lernt bei einer Psychotherapeutin Techniken, den Stress zu bewältigen. Immer individuell. Nie in Gruppen. Für 35 Mark die Stunde.

Das Echo an der Universität ist geteilt

Bei Kyon sollen die Studenten das Lernen lernen. Juristen pauken dort nicht das BGB, sondern erhalten Ratschläge, wie sie mit der Stofffülle umgehen können. Deshalb, sagt Belwe, könne er Studenten aller Fächer unterrichten.: "Lernen und Organisieren funktioniert überall gleich."

Die private Studienberatung löst an der der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ein geteiltes Echo aus. Wilhelm Vossenkuhl, der Prorektor, lobt Kyon für einen Dienst, "zu dem die Einrichtungen der Hochschule eigentlich selbst verpflichetet wären". Aber nicht leisten können: Ein Professor muss an der LMU bis zu 286 Studenten betreuen. Eine Einzelberatung, wie Belwe sie leistet, sei da nicht möglich.

Harro Honolka hingegen geht auf Distanz. Zwar sei lobenswert, dass Herr Belwe Ideen habe. "Aber wir sind nicht so untätig, wie er meint." Honolka leitet an der LMU das Institut Student und Arbeitsmarkt, ein Joint Venture von Uni und Arbeitsamt, das die Studenten auf den Beruf vorbereiten soll. Besonders stolz ist Honolka auf das Münchner Mentorenmodell. In diesem Projekt begleitet jeweils ein ehemaliger LMU-Absolvent einen Studenten, indem er ihm über das Studium hinweg mit Rat zur Seite steht. Nach der bereits abgeschlossenen Testphase soll die Zahl der teilnehmenden Studenten von knapp 100 auf etwa 600 aufgestockt werden. "Bei uns wäre das Geld allemal besser aufgehoben", sagt Honolka mit Blick auf die Gebühren bei Kyon.