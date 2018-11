Inhalt Seite 1 — Das Expertendilemma Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gefahr droht überall. Ein auffallend schöner Sommertag - sind das schon die Auswirkungen des Treibhauseffekts? Ein Sonderangebot für Rindersteaks - steckt darin der Erreger der Rinderseuche BSE? Computer und Roboter werden immer leistungsfähiger - machen sie die Menschheit in Zukunft überflüssig? Guter Rat ist teuer, und in der Not schlägt die Stunde der Wissenschaftler. Glaubwürdige Persönlichkeiten sind gefragt, die mit unbestreitbaren Fakten die Dinge ins rechte Licht rücken. Fragt sich nur: Wo findet man sie?

Die Hoffnung auf die Überzeugungskraft des wissenschaftlichen Sachverstands jedenfalls erweist sich oft als trügerisch. Denn zu jeder Expertenmeinung findet sich fast postwendend eine fachkundige Gegenstimme. Klimatheoretiker prognostizieren, die Überhitzung des Globus sei unaufhaltsam. Keinesfalls, antworten Paläoklimatologen, eher drohe eine neue Eiszeit. Für britische Forscher ist die Gefahr der Rinderseuche BSE gebannt. Doch ihre französischen Kollegen schließen aus denselben Daten das Gegenteil. Während die Wissenschaft noch streitet, diagnostiziert die Philosophie bereits das "Expertendilemma". Man finde mittlerweile fast für jede Ansicht ebenso viele Experten, die sie bestätigen, wie solche, die sie widerlegen, klagt der Konstanzer Philosoph Jürgen Mittelstraß.

Doch die Rolle der Wissenschaftler hat sich gewandelt. Der Nimbus ihrer unvoreingenommenen Objektivität ist dahin, an den Mythos der reinen, interesselosen Wahrheitssuche glauben heute nicht einmal Erstsemester. "Wissenschaftler sind keine Priester mehr", sagt der englische Forschungsmanager Richard J. Brook. "Die Gesellschaft fragt respektloser und lauter: Welche Wissenschaft wollen wir?"

Drei Entwicklungen lassen diese Fragen immer drängender erscheinen:

- Politische Konflikte werden zunehmend mit wissenschaftlichen Argumenten ausgefochten. Das gilt für den BSE-Streit wie für die Debatte zwischen Europa und den USA um die Einfuhr von "Hormonfleisch". Jüngstes Beispiel aus Deutschland ist die Auseinandersetzung um die grüne Gentechnik. Dabei stellt sich das Bundesgesundheitsministerium sogar seinen eigenen Experten entgegen (siehe Seite 42). Wer also definiert den Stand der Wissenschaft?

- Die Verflechtungen zwischen akademischer Forschung und privaten Unternehmen nehmen drastisch zu (siehe Seite 43). Vor allem in der Bio- und Gentechnik halten inzwischen auch staatlich finanzierte Wissenschaftler Patente auf ihre Entdeckungen und haben damit ein starkes Interesse an deren Vermarktung. Unter solchen Umständen sind unabhängige Experten so rar wie selbstlose Versicherungsvertreter.

- Außerdem entdecken auch die Forscher zunehmend die Medien als Mittel der Selbstdarstellung (siehe Seite 44). Je nach gewählter Bühne kann die Botschaft dabei gewaltig variieren.