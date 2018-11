Inhalt Seite 1 — Nur für Erwachsene Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Börse ist ein kalter nüchterner Ort. Viele Aktionäre halten zwar Geld für erotisch - Erotikaktien aber für wenig reizvoll. Aktien von Unternehmen, die ihr Geld mit Erotik verdienen, zählten in den vergangenen Monaten kaum zu den Rennern. Die Mutter aller Erotikaktien zum Beispiel, die amerikanische Playboy Enterprises, hinkte in den vergangenen zehn Jahren hinter dem Aufschwung der US-Aktien her. Seit dem vergangenen Sommer hat sich der Börsenkurs des amerikanischen Erotikimperiums sogar nahezu halbiert.

In Deutschland haben die Anleger derzeit nur wenig Interesse an den Aktien des Flensburger Versandriesen Beate Uhse, den Anteilscheinen des Kondomherstellers Condomi zeigt man die kalte Schulter. Weltweit leiden Erotikaktien darunter, dass deren Markt grundsätzlich nur langsam wachse, sagen die Experten. Da die Produkte vorwiegend von Männern gekauft werden, steige die Nachfrage nach Kondomen, Zeitschriften oder Videos eben nur so schnell, wie auch die männliche Bevölkerung zunehme.

Viele Anleger hängten sich eine Beate-Uhse-Aktie an die Wand

Der Charme der neuen Medien hatte auch der Aktie von Beate Uhse im Mai des vergangenen Jahres zu einem glänzenden Start verholfen. Mit 13,20 Euro lag der erste Kurs fast doppelt so hoch wie der Ausgabepreis von 7,20 Euro. Schnell übersprang das Lustpapier die Marke von 20 Euro. Damals rieten beispielsweise die Analysten von Independent Research, die erste deutsche Erotikaktie zu zeichnen. Für sie galt die Flensburger Erotikkette als "ein interessantes Langfristinvestment". Beate Uhse hätte in Deutschland eine einzigartige Marktposition inne. Ernst zu nehmende Konkurrenz sei nicht auszumachen. Den Experten gefiel vor allem, dass die beim Börsengang eingesammelten Gelder zur Expansion im Ausland verwendet werden sollten. Dadurch würde sich Beate Uhse zu einem europaweit operierenden Erotikkonzern entwickeln.

Die Anleger wiederum begeisterten sich für die Erotikkette, weil Beate Uhse zunehmend in das rasch wachsende Internet-Geschäft drängt. Dort werden nicht nur Videokassetten verkauft, viele Neugierige zahlen via Kreditkarte viel Geld, um auf den Web-Seiten zu surfen.

Die Flensburger Marketingstrategen hatten sich aber noch einen zweiten Anreiz ausgedacht, um Anleger zu locken: Sie verzierten die Aktien mit Bildern unbekleideter Frauen und verkauften die ungewöhnlichen Anteilscheine in Bilderrahmen in den Läden der Kette. Weil einige Beate-Uhse-Fans die Aktien mit nach Hause nahmen und an die Wand hängten, wurde die Zahl der an der Börse gehandelten Anteilscheine verknappt, der Preis damit noch weiter nach oben getrieben.

Mittlerweile jedoch verstauben die Bilder wohl eher an den Wänden. Zwar hat die sündige Aktie aus Flensburg sogar den Sprung in den MDax geschafft, also in den Index der 70 größten Papiere nach den Dax-Werten. Der eine oder andere Anleger aber hat sich inzwischen vielleicht auch satt gesehen. Außerdem verdarb der hohe Börsenkurs den Anlegern schnell die Kauflust. Seit vergangenem Sommer dümpelt das erotische Papier eher lustlos dahin, der Kurs sackte wieder ab.