Der Antwort auf die Frage, was die Welt des Internet zusammenhält, sind deutsche und britische Gelehrte über Pfingsten einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Schon länger hatte man vermutet, das Netz der Netze werde durch eine neuartige Substanz gesteuert. In einem Gemeinschaftsprojekt der London Business School und des Instituts für Nuklearphysik der Universität Neukölln gelang den Wissenschaftlern die Isolierung eines chemischen Elements, das alle Eigenschaften der New Economy in sich vereint. Die findigen Forscher gaben ihm deshalb den Namen Nettonium.

Die Kerne des Elements mit der Massenzahl 0815 bestehen im Gegensatz zu anderen Atomkernen lediglich aus positiv geladenen Nukleonen, die in wenigen flachen Hierarchieebenen angeordnet sind. Zusammengehalten werden sie durch den Austausch virtueller Teilchen, der so genannten stock options. Eine besonders interessante Eigenschaft des Nettoniums ist seine Flexibilität: Die typische Halbwertszeit beträgt drei Monate

danach zerfällt es aber nicht, sondern organisiert sich lediglich neu.

Die katalytische Wirkung reinen Nettoniums ist enorm: Bereits bei Anwesenheit weniger Atome lassen sich Geld und Gold ohne jede Energiezufuhr in heiße Luft verwandeln. Dies erklärt nach Auffassung seiner Entdecker auch die hohe cash burn rate von Internet-Firmen. Die Hirnaktivität von Menschen kann im Übrigen bereits durch geringe Mengen des Elements gesteuert werden. Professionelle Bedenkenträger zum Beispiel werden nach Kontakt mit Nettonium zu wahren Propheten des Weltuntergangs

bei Unternehmensberatern wiederum sorgt die Anreicherung der Atemluft mit dem neuen Element zur beschleunigten Herstellung von Businessplänen. Bringt man stattdessen Börsianer in Kontakt mit dem Netzatom, führt dies bei den Finanzprofis zu euphorischen Reaktionen, denen nicht selten eine längere Phase der Depression folgt. Bei den meisten Menschen aber stimuliert Nettonium lediglich die Neugier und hat keinerlei Nebenwirkungen.

Die technischen Nutzungsmöglichkeiten sind nach Auskunft der Wissenschaftler vielfältig. Überflüssiges Venture-Capital kann ohne schädliche Einflüsse auf die Umwelt entsorgt werden, und es sollen sogar bereits gewinnbringende wirtschaftliche Anwendungen gesichtet worden sein. Wegen seiner Netzwerkstruktur kann der Einsatz von Nettonium normalen Individuen das Leben beträchtlich erleichtern, da auch die Zufuhr kleiner Dosen die Informationsbeschaffung erleichtert.

Wir Narren empfehlen daher weiterführende Projekte, deren Ziel die preiswerte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit dem neuen Element sein sollte. Die Deutsche Telekom und ihre Konkurrenten sollen bereits Interesse angemeldet haben.