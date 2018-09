Es gibt Philosophen, die uns durch das kunstvolle Gebäude ihrer Gedanken, und solche, die uns durch die schiere Intensität ihres Denkens beeindrucken. Zu den Letzteren gehört der Pole Leszek Kolakowski. Er sagt von sich, dass er weder eine Philosophie habe noch eine brauche aber das ist ein Understatement. Was er nicht hat und nicht braucht, ist lediglich der zentrale Omnibus-Bahnhof, durch den alle seine Argumente nach Fahrplan hindurchgeschleust werden müssen. An Lust der Unterscheidung, Kraft der Synthese und Mut zur Position mangelt es seinem Denken keineswegs. Vor allem aber: Kolakowski schielt nicht - er sucht Halt weder an fremden Autoritäten noch an der Autorität des eigenen bisherigen Werks. Das ist selten.

Diese Unbefangenheit des Blicks beweist Kolakowski in einem kleinen Buch, das den ebenso schönen wie wahren Titel Mini-Traktate über Maxi-Themen trägt. Die meisten der fünfzehn Texte gehen auf Kurzvorträge zurück, die der Autor im polnischen Fernsehen gehalten hat. Was jetzt zu lesen ist, sind die Partituren audiovisueller Philosophiekolumnen. Sie handeln vom Luxus und von der Langeweile, von der Macht und der Gewalt, von der Tugend und der kollektiven Verantwortung. Mit aristotelischer Geste fängt Kolakowski stets bei geläufigen Ansichten über diese Dinge an, um nach und nach zu einem reicheren und klareren Verständnis zu gelangen. Dabei gibt es ein Leitmotiv, das einem in fast allen Glossen begegnet: der Glaube an die Neugier als eine bestimmende Kraft des menschlichen Lebens.

Auf die Frage nach dem Grund des Vergnügens am Reisen erhalten wir die Auskunft: "Nein, nicht der Wissensdurst noch der Überdruss treiben uns, sondern die Neugier, und die Neugier scheint ein ganz eigentümlicher, selbständiger Trieb zu sein." Mit diesem Begehren ist beim Menschen jederzeit zu rechnen. "Neugierig sind wir nicht deshalb, weil uns unbekannte Dinge Befriedigung versprechen oder eine Bedrohung darstellen, der es zu begegnen gilt neugierig sind wir einfach nur so." Nach Kolakowski haben selbst die Kalvinisten dies anerkennen müssen. Denn sie haben zwar alle Verschwendung verdammt, aber das Streben nach Reichtum gefördert und damit die Menschen - "zur Begierde verführt". Und sie haben gut daran getan. Denn in dem "Instinkt der Neugier" steckt die weitreichende Annahme, "dass die Welt, in der wir leben, etwas wert ist".

Wie alles andere - ob Macht oder Freiheit, Tugend oder Gewalt - erweist sich aber auch die Neugierde als ein ambivalentes Phänomen. So ist Langeweile "der Preis, den wir zahlen, weil wir neugierig zu sein vermögen". Eine Spannung zwischen dem Verlangen nach Risiko umd dem nach Sicherheit macht sich auch hier bemerkbar. Sie entspringt derselben Quelle, an der sich die Neugierde mit ihren schönsten Beutestücken versorgt: der Zufälligkeit des Lebens. In der Aufforderung zur Anerkennung dieser Kontingenz liegt die eigentliche, im Kern politische Botschaft dieser Minima Moralia: "Um Menschen zu bleiben, müssen wir die Zufälligkeit des Lebens als unsere normale Bestimmung annehmen", heißt es in einer Reflexion über Mathematik und Mystik. Und in der Betrachtung über den Ruhm fällt der Satz: "Bestünde unser Leben nicht in hohem Maße aus unvorhersehbaren Zufällen, so wäre es gänzlich uninteressant, obwohl andererseits wahr ist, dass der Zufall weit häufiger gegen uns als für uns arbeitet."

Das mag wenig aufregend klingen, aber solche Nüchternheiten machen den Witz und die Weisheit dieser Reflexionen aus. Sie lassen jene Atmosphäre der Einfachheit entstehen, die so gar nicht einfach ist - und in der doch, wie der Autor wiederum unspektakulär sagt, der wahre Luxus liegt. Kolakowski, er ist jetzt 73, gehört zu jenen Philosophen, die einen Altersstil entwickelt haben, der Lässigkeit mit Lakonie verbindet. Zweierlei kann man hier lernen.

Erstens: Originalität ist nicht originell. In der Philosophie kommt es weniger auf die tolle These als auf eine überraschende Verbindung vertrauter Gedanken an. Zweitens: Einheit ist einseitig. Geschlossene, aus einem Guss konstruierte Theorien greifen zu kurz. Sie schließen ihren Gegenstand nicht auf. "In solchen Theorien wird immer nach einem Schlüssel gesucht, der alle Türen öffnet, alle Fragen löst. Aber einen solchen Schlüssel gibt es nicht."

* Leszek Kolakowski: Mini-Traktate über Maxi-Themen Reclam Verlag, Leipzig 2000 108 S., 18,- DM