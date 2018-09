Es gibt an deutschen Universitäten kein Fach namens Comic-Wissenschaften. Seit den siebziger Jahren ist dennoch eine stattliche Anzahl Dissertationen und Magisterarbeiten entstanden, die sich mit Comics auseinander setzen - aus der Perspektive der Soziologie und Pädagogik, Kunst- und Literaturwissenschaften. Als Quelle dient häufig die ausländische Fachpresse, so genannte Fanzines, in denen sich Fans und Kenner zu ihrer Lieblingslektüre äußern. Eckart Sackmann, Comic-Verleger und Mitherausgeber der Comic-Zeitschrift Rraah!, hat diesen Heften nun in einer Dissertation ein Denkmal gesetzt.

Diese "Bestandsaufnahme" zur Comic-Fachpresse liest sich wie eine alternative Geschichte der so genannten Jugend: lauter Jungs, die ihre Freizeit statt mit Mädchen, beim Fußball oder mit Drogen mit dem Verfassen, Vervielfältigen und Vertreiben von Fanzines zubringen. Finanzielle Erfolgsstorys sind keine zu verzeichnen. Aber unter den Schülern und Studenten, die sich in den siebziger und achtziger Jahren für die Comics einsetzten, findet sich eine ganze Reihe Namen, die später die Geschicke der deutschen Comic-Verlagslandschaft mitbestimmen sollten.

Eckart Sackmann : Die deutschsprachige Comic-Fachpresse , Eine Bestandsaufnahme; Verlag Sackmann und Hörndl, Hamburg 2000; 320 S., 79,- DM