In seiner Ansprache feierte Eberhard Diepgen die neue CDU-Zentrale als "ein Schlachtschiff auf dem Weg zum Erfolg", dessen "Transparenz zugleich die Durchsichtigkeit unserer Gesellschaft symbolisiert". Bekannt ist, dass der Regierende Bürgermeister Metaphernkollisionen liebt. Aber der Bau des Düsseldorfer Architekten Thomas Pink am Rande des Tiergartens animiert auch heftig zu metaphorischen Ausschweifungen. Die Schiffsmetapher wird aufgenötigt. Schon bei dem Richtfest vor einem Jahr hatte Angela Merkel ahnungsvoll erklärt, die Zentrale werde "den Wogen trotzen". Ende des Jahres 1999 kamen sie denn auch, die Wogen. Das Dampfermotiv steht ja für Fortschritt, seitdem Erich Mendelsohn in den zwanziger Jahren den wilhelminischen Mosse-Bau mit einem grandiosen Schiffsbug durchbrach. Aber der Metaphernzwang hört da nicht auf

man assoziiert das Glashaus, aus dem man nicht wirft, die gläsernen Finanzen der demokratischen Parteien. Diese Metaphernausschüttung entspringt der Architektur. So stark und solipsistisch zunächst der Auftritt an der Ecke von Landwehrkanal und der lärmigen Klingelhöfer Straße wirkt - auf den zweiten Blick dominiert eine merkwürdige Virtuosität der Anpassung bei dem 65 Millionen Mark teuren Bau. Es werden zu viele Ansprüche versöhnt. Zu viel stimmt, um stimmig zu sein. Der massive Travertinsockel verbeugt sich vor dem Desiderat des "steinernen Berlin". Das drei Stock hohe Glasterrarium folgt der Berliner Traufhöhe und der Blockrandbebauung. Der fünfstöckige ovale Zentralbau im Glaskasten ergibt sich logisch aus dem städtebaulichen Vertrag.

Nach dem Konzept von Machleidt und Walther Stepp sollen im "Tiergarten-Dreieck" - in "maßvoller Dichte" - Luxuswohnungen, Botschaften, Geschäftshäuser sich verbinden, und zwar durch sechs Meter breite Gassen, die auf einen so genannten Pocket-Park münden. Eine wirkliche Blockrandbebauung hätte der CDU-Zentrale verschattete Büros verordnet. So aber haben sie Licht, Luft, Sonne und - Stille, durch die Glasfront. Die grüne Biomasse des Tiergartens geht ins Terrarium über. Man kann um den Zentralbau wandeln, im Kiesbett und unter Bäumen, die Metropole genießen, ohne unter ihrem Lärm zu leiden. Das Tiergarten-Dreieck zeigt durchaus, dass städtebauliche Regeln Architekten zur Fantasie zwingen: Es bietet eine reizvolle Fassadenabwicklung vom grünen Band der nordischen Botschaften über die dramatischen Faltungen der Mexikaner bis hin zum CDU-Bau. Das lässt vergessen, dass die Moderne in Jahrzehnten diesen Stadtteil zur gestaltlosen Peripherie verkommen ließ.

Allein, der Bau selbst setzt keine Form, sondern gestaltet nur Kompromisse.

Und die scheitern an entscheidender Stelle. Die Achse des Zentralbaus rutscht rechts weg von der Spitze des Glaskastens. Sie läuft - es lebe die Schiffsmetapher! - förmlich aus dem Ruder. Eine prägende Ecklösung wird im Wortsinne verspielt. Und dennoch: Im unvermeidlichen Vergleich zur SPD-Zentrale von Helge Bofinger, die weiter östlich auch auf den Landwehrkanal stößt, schneidet der CDU-Bau besser ab. Das Willy-Brandt-Haus mit seiner axialen Inszenierung, seiner Glaskälte und der VIP-Gestik seiner Fahrstuhltürme passt eher zur Einschüchterungsästhetik einer Holding. Die CDU-Zentrale hat ein schmuckloses Atrium mit Wandelgängen und eine beinahe beiläufige Treppe. Im Terrarium könnte man sich Liegestühle einer luxuriösen innerstädtischen Reha-Klinik vorstellen. Aber eine Machtzentrale? Bei der Einweihung fehlten die bekannten Namen, die Repräsentanz der CDU-Geschichte, die Schäubles, Rühes, Blüms und selbstredend auch Helmut Kohl. Die Versammelten wirkten dürftig und einsam im großen Terrarium, wie Überlebende, welche - die Metapher - gerade an Bord gekommen sind. Angela Merkel beschwor die lakonische Chronologie von "Niederlage, Krise und Neuanfang". Jetzt sei man "auf hoher See"

zwei Stockwerke werden aus Spargründen vermietet.