Es ist grotesk. Im Siedler Verlag wird in diesen Tagen eine monströse Polemik (von gut 500 Seiten) über die Zeitschrift Der Monat präsentiert, die in nahezu jedem Paragrafen einer enthusiastischen Konfession des Verlagsgründers widerspricht. "Das war für uns", sagte Wolf Jobst Siedler mit dem Blick auf Melvin Laskys Monat, "wie ein Fenster zur Welt..." Er fügte hinzu: "Es war ein schönes Gefühl, in den Redaktionsräumen in Berlin-Dahlem die ganze geistige Welt um sich versammelt zu sehen. Denis de Rougemont, Ernst Reuter, Willy Brandt kamen vorbei, aber auch Theodor Plivier dieser allerdings unter Polizeischutz, weil er sich als Dissident wohl zu Recht vor einer Entführung in den Ostsektor fürchtete."

Für die Generation, die den Namen Berlin wie ein Banner vor sich her trägt, mag es ein dunkles Gerücht aus grauer Vorzeit sein: Entführungen nach Osten gehörten zur bösen Üblichkeit jener Epoche. Die Verschleppten verschwanden in Bautzen oder in Sibirien wenn sie Glück hatten, kehrten sie nach langen Jahren krank und ausgemergelt zurück. Wer - wie der Autor dieser Zeilen - während jener Jahre in Berlin lebte, für Institutionen wie den Rias (den Sender der "Kriegshetzer") arbeitete und beim Monat ein und aus ging, sah sich sorgsam um, wenn er spät in der Nacht seiner Wohnung zustrebte.

(Übrigens hörte man niemals von einer Entführung aus dem sowjetischen Besatzungsbereich nach Westen, wohl aber von Hunderttausenden, ja, Millionen Flüchtlingen, die dem Osten den Rücken kehrten.)

Es war Kalter Krieg. Er wurde vor allem von Ost nach West geführt: Die Blockade, mit der Stalin West-Berlin auszuhungern und totzufrieren versuchte, war der barbarische Auftakt. Siedler kann ein Lied davon singen. Der alte Verlagschef - der sich aus der unmittelbaren Verantwortung des Hauses zurückzog - wird sich freuen (und so sein Gefährte Melvin Lasky): Seine neue Autorin Frances Stonor Saunders, eine britische Fernsehproduzentin, denunziert den Monat samt allen Unternehmungen und Publikationen des "Kongresses für die Freiheit der Kultur" pauschal als Tarnoperationen der CIA.

Es war schon so: Das Geld stammte, wie 1966 von der New York Times festgestellt wurde, partiell vom amerikanischen Geheimdienst (aber auch von anderen Institutionen wie der Ford Foundation). An der Qualität des Monat oder seiner Schwesterzeitschriften Preuves (in Paris) oder Encounter (in London) änderte dies nicht das Geringste. Nichts an ihrer Liberalität. An der Unabhängigkeit ihrer Autoren. An der Wachsamkeit gegen jede totalitäre Gefahr, nicht nur die sowjetische, sondern auch die rechte: das Franco-Regime oder die Kampagnen des McCarthyismus.

Auch Günter Grass publizierte im "Monat" Ms. Saunders nahm dies nicht zur Kenntnis. Sie ließ sich ihre Urteile und Vorurteile durch Lektüre oder Fakten nicht verwirren. Mit anderen Worten: Die Enthüllungsvirtuosin hat, wie sich aus ihrem Buch ergibt, wohl keine Ausgabe des Monat oder der Preuves jemals gelesen. Die Zeitschriften aber öffneten uns, den jungen Zeitgenossen, die 1945 in die Freiheit entlassen wurden, in der Tat die Fenster zur Welt. Wir wussten wenig, aber eines wussten wir genau: Wir wollten nie mehr unter die Knute einer Diktatur, ob braun oder rot, gezwungen werden. Wir wollten die Freiheit des Wortes, der Kunst, der Gedanken. Wir wollten der deutschen Isolierung und Selbstisolierung entkommen. Wir wollten Weltluft.

In den Berliner Heften, die Melvin Lasky, der amerikanische Journalist, 1948 mit dem Segen (und den Zuschüssen) der amerikanischen Militärregierung unter General Lucius D. Clay mit tollkühnem Optimismus gegründet hatte, begegneten wir staunend den Debatten, den Kritiken, den Reportagen, den Essays von Albert Camus und Isaiah Berlin, von Raymond Aron und Hannah Arendt, von Friedrich Torberg und Sidney Hook, von Ignazio Silone und John LeCarré, von Benedetto Croce und Herbert Lüthy, von Mary McCarthy und Christopher Isherwood, von Denis de Rougemont und Richard Löwenthal, von Arthur Koestler und George Orwell, von Golo Mann, Walter Laqueur und Fritz René Allemann.