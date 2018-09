Inhalt Seite 1 — Im Land der Lächler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einerseits war es viel zu warm: Am 22. Juni, dem Tag der Uraufführung von Elfriede Jelineks Jörg-Haider-Monolog Das Lebewohl, wurde mit 37 Grad die höchste Temperatur des Jahres gemessen. Andererseits war das Thema selbst nicht mehr so heiß: Nach fünf Monaten unerschütterter und unerschütterlicher schwarz-blauer Regierung hat sich bei den Regierungsgegnern eine gewisse Demo-Routine und Manifestationsmüdigkeit breit gemacht. So fanden sich zur festgesetzten Anfangszeit nur wenige Besucher am Wiener Ballhausplatz ein, wo das Stück im Rahmen der Donnerstag-Demonstrationen seinen ungewöhnlichen Premierenort fand. Schließlich waren es doch einige Hundert, die Martin Wuttke bei der Deklamation des Jelinek-Textes zuhören wollten. Mit blonder Zauselperücke erinnerte er weniger an Haider als an den ehemaligen österreichischen Skikaiser und jetzigen Volksmusikkönig Hansi Hinterseer. Eingerahmt von einem Bouquet hübscher junger Männer in Lederhosen und mit Ährenbündeln, zelebrierte Wuttke im erhabenen Tonfall der griechischen Tragödie die decouvrierende Montage aus Fragmenten der Orestie und Haider-Originalzitaten: "Auf Erden lachen wir! Die vielen, die noch nicht alle sind? Die Mehrheit sind, aber es macht nichts, denn schiffbrüchig sind sie geworden. Fahren schwache Autos, haben schwache Argumente, sind unrecht und nicht recht tüchtig. Bleiben unverletzt und geben Milch statt Blut. Die Schwachen. Kühe. Knaben, sie verdienen's nicht anders."

Das Lebewohl mag ein gefühlsmotivierter Schnellschuss sein, eine zeitgebundene und zweckgerichtete Spontanintervention. Doch das Stück leistet zumindest zweierlei: Zum einen schafft es durch die Fallhöhe zwischen den klassischen Pathosformeln und der Banalität des politischen Gebrauchsjargons eine sublime Komik, zum anderen stellt es Reflexionsdistanz her. Haider wird in der Zusammenschau mit Aischylos nicht mehr als postmoderne Inkarnation des Dämonischen wahrgenommen, sondern als Teil einer Universalgeschichte des ruchlosen Machtstrebens und der machiavellistischen Massage der Öffentlichkeit. Elfriede Jelinek führt den Populisten als ichsüchtigen Soziopathen zwischen Größenwahn und Selbstzerfleischung vor. Misogyn, herrschsüchtig, maßlos.

Gern denkt man da an ein Zitat des karibischen Autors V. S. Naipaul: "Für die ungebildeten Massen, die sehr rasch auf rassische Anstachelungen reagieren und ein kindisches Vergnügen an destruktiven Gesten empfinden, ist der Protestführer stets ein Held. An solchen Führern wird es Westindien nie mangeln, und es wird stets die reale Gefahr der Pöbelherrschaft und des Autoritarismus bestehen." Doch wir sind nicht in Westindien, sondern in Wien. Der Metropole, die sich gern den Nerzmantel der Kultur umhängt und - küss die Hand - den Kanon einer am spanischen Hofzeremoniell geschulten Elitegesellschaft durchspielt.

Wenn man am Tag der Jelinek-Uraufführung die Kronen-Zeitung, das Zentralorgan des enragierten Kleinbürgers, aufschlägt, kommt man allerdings ins Zweifeln. Auf der Leserbriefseite tobt noch immer der Kulturkampf rund um Christoph Schlingensief (ZEIT Nr.25/00). Österreich hat die Invasion des Außerirdischen, selbst Tage nach dem Ende seiner Big Brother- Travestie im Container, nicht verkraftet. "Die Ungeheuerlichkeit, mit der da vor der Wiener Oper anarchistisch agiert worden ist, verlangt ein Durchgreifen", schreibt einer. Gleich daneben steht ein Gedicht: "An unser Österreich! Schau voraus, denk geradeaus, laß links und rechts liegen, du wirst siegen." Wien - Hauptstadt von Westindien?

Im Handstreich hat Schlingensief zustande gebracht, was dem künstlerischen und politischen Widerstand in fünf Monaten nicht gelang: eine Totalmobilisierung der österreichischen Öffentlichkeit. Das Dossier mit Rezensionen, Frontberichten und Interviews, das die Wiener Festwochen zusammgenstellt haben, ist mittlerweile so dick wie das Telefonbuch von New York. Wie ein begnadeter Puppenspieler ließ Schlingensief die Politmarionetten an seinen Fäden tanzen. Die FPÖ eröffnete eine hässliche Kampagne gegen den eher zahmen, harmoniesüchtigen Wiener Kulturstadtrat Peter Marboe, die in der Forderung gipfelte: "Schlingensief muß weg." Wohl wissend, dass der VP-Politiker gar nicht die Macht hat, in die künstlerischen Belange eines Festivals einzugreifen. Marboe wiederum, von Teilen seiner Partei unter Druck gesetzt, distanzierte sich geradezu atemlos von Schlingensief und forderte die Festwochen auf, einen Bericht über die "Aktion" zu liefern. Deren Intendant Luc Bondy, vor kurzem erst von Marboe berufen, übte sich im Staunen. "Wie kann eine Demokratie sich so weit bedroht fühlen, dass sie den Narren vor das Tor der Stadt weisen will?", meinte er in Anspielung auf Foucaults Geschichte des Wahnsinns .

Wie entschärft man am besten Haiders rhetorische Marschflugkörper?

Höhepunkt der Dissonanzen war eine Fernsehdiskussion zur Container-Show, bei der die FPÖ ihre Wiener Kultursprecherin Heidemarie Unterreiner aufbot, um das rechte Standardrepertoire vom "Politclown und Provokationsprofi Schlingensief", der "eine Eskalation der Gewalt" betreibe und "Steuergeld vernichte", in die Öffentlichkeit zu heben. Schlingensief führte den vielen TV-Talkern, die schon in die Haider-Falle gegangen sind, vor, wie man solche rhetorischen Marschflugkörper am besten entschärft: Gar nicht auf Kampfansagen eingehen, sondern so lange und so laut dazwischenquatschen, bis die ganze "Debatte" in einem Karneval intelligiblen Geschreis implodiert. Größter anzunehmender Propagandaerfolg für den Chaospraktiker Schlingensief: "Das Projekt schaffte einen Zustand, aufgrund dessen die Politiker ihre wahren Fratzen zeigten", bilanzierte er. "Diese entlarvenden Sätze sind nun in Archiven gelagert."