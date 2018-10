Als ein Land, das schon immer für den internationalen Waren- und Kapitalverkehr sowie den Gedankenaustausch besonders offen war, ist Deutschland nun vollständig von der Flutwelle der Internet-Revolution erfasst worden. Die Anzahl der Internet-Aktien auf dem Neuen Markt, die Beliebtheit des Online-Broking, die Anzahl der Zeitungs- und Zeitschriftenartikel über Internet-Themen sowie der Ansturm von Beteiligungsfonds auf deutsche Dot.com-Start-ups: All diese Indikatoren zeigen an, wie das Phänomen Internet die germanische Vorstellungskraft eingenommen hat. Gleichzeitig wird die Frage immer lauter, inwieweit Risiko und Prämie in der New Economy noch im Gleichgewicht zueinander stehen.

Einige Antworten gibt dabei der Blick zurück auf die Ereignisse vor zehn Jahren: Die Einführung der D-Mark in der damaligen DDR im Juli 1990 war der erste konkrete Schritt auf dem Weg zur Wiedervereinigung im Oktober des gleichen Jahres. Dieses Ereignis war auch ein signifikanter Vorbote des Anpassungsdrucks der New Economy, die sich seitdem über weite Teile der industrialisierten Welt ausbreitet. Der Fall der Berliner Mauer und der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums halfen, dass sich Deutschland und das restliche Europa vollständig dem Einfluss der internationalen Marktkräfte öffneten. Der Einzug der D-Mark östlich der Elbe - der einen höheren Lebensstandard, aber auch einen verschärften Wettbewerb mit sich brachte - war ganz schlicht die sichtbarste Manifestation des Anpassungsdrucks, der von einer globalisierten Wirtschaft ausgeht. Auf ähnliche Weise setzt jetzt das Internet relativ geschützte Wirtschaftszweige neuen und oft unerwarteten Marktkräften aus.

Weitere Parallele: Die Internet-Ökonomie hat wie die Wiedervereinigung vor einem Jahrzehnt ein Sammelsurium falscher Propheten hervorgebracht. Viele junge Unternehmen aus den Bereichen Medien oder Internet-Technologie sind dabei, sowohl ihr eigenes Geld als auch das anderer, die unglücklicherweise Kapital in sie investiert haben, zu verlieren. Oft steht die Fähigkeit dieser Unternehmen, mittels Marketingkampagnen Investoren anzuziehen, im Gegensatz zu der Plausibilität ihrer Investmentangebote.

Haben wir das alles nicht schon einmal erlebt? Im Sommer 1990, mitten im Abenteuer der Wiedervereinigung, bot die politische Szene in Deutschland einige gute Beispiele für hoch spekulatives und irreführendes Investmentmarketing. Helmut Kohl, der "blühende Landschaften" (Juni 1990) und "Es wird niemandem schlechter gehen" (Fernsehansprache am 1. Juli 1990) versprach, hatte eine rhetorische Überzeugungskraft, um die ihn ein Internet-Unternehmer heutzutage beneiden würde. Die höchste Auszeichnung verdient allerdings Kohls finanzieller Statthalter Theo Waigel, ein Meister der verbalen Verschleierung und des finanziellen Zweckoptimismus. Im April 1990 erklärte Waigel auf die Frage nach der wirtschaftlichen Zukunft der DDR: "Ein zweites Wirtschaftswunder ist durchaus möglich. Angesichts dieser Perspektiven werden alle Berechnungen über die finanziellen Lasten aus dem Vereinigungsprozess in kurzer Zeit widerlegt sein."

Wie wir alle wissen, gibt es bis heute noch keinen Aufschwung aus eigener Kraft in den neuen Ländern. Weiterhin werden Überweisungen und Subventionen in Höhe von knapp fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes der alten Länder benötigt. Die Voraussagen Kohls und Waigels waren auf Sand gebaut - genauso wie die vieler Repräsentanten der New Economy heutzutage. Die deutsche Wiedervereinigung war wie die Entwicklung des Internet ein unaufhaltsamer und vorteilhafter Prozess, kam aber denjenigen, die schlecht kalkuliert haben, teuer zu stehen. Die Aussagen vermeintlicher Propheten und Gelehrter - seien sie Politiker oder Börsenmakler - müssen mit äußerster Vorsicht genossen werden. Die Menschen, die ihren Vorhersagen blind vertrauen, werden am Ende mehr verlieren, als sie insgesamt gewonnen haben.

David Marsh ist Stellvertretender Vorsitzender des britischen Investment-Hauses Hawkpoint Partners