Lyrik der neunziger Jahre hrsg. von Theo Elm Philipp Reclam jun., Stuttgart 2000 218 S., 10,- DM Die neunziger Jahre sind ein gut abgrenzbares Jahrzehnt, eingeschlossen zwischen der Maueröffnung 1989 und dem phantasmagorischen Jahr 2000. Der transitorische Charakter dieser janusköpfigen Zeit hat sich in der Lyrik besser ausgeprägt als in anderen Kunstgattungen. Die sonderbare Gefühlsmischung von Urmensch und Spätkultur, die beispielsweise die Gedichte Durs Grünbeins zeigen, das Spiel mit dem Anthropologischen und dem Historistischen, all das enthüllt im Zusammenhang einer Anthologie auch sein Zeittypisches. Andererseits zeigt das Bändchen merkwürdige Lücken: Warum fehlt Heiner Müller, ein großer Soundfinder des Zeitgeistes und als Lyriker fast ausschließlich bedeutend durch seine Produktion nach der Wende? Keinen Text von Karl Mickel oder Volker Braun hat der Herausgeber aufnehmen wollen, und auch Steffen Jacobs, ein verhangener junger Westautor, kommt nicht zu Wort, obwohl er ein sehr hübsches Gedicht schrieb mit der Schlusszeile: "Ich bin auch noch da."

Jakob Stephan: Lyrische Visite oder Das nächste Gedicht bitte! Ein poetologischer Fortsetzungsroman Haffmans, Zürich 2000 365 S., 44,- DM Steffen-Jacobs-Unterschätzung kann man dagegen Jakob Stephan nicht vorwerfen.

Der in der Provinz lebende Lyrik-Doktor hat in seiner Abgeschiedenheit den Boom an neuen Talenten und Stimmen in den neunziger Jahren an sich heranbranden lassen, diese dann in einem absichtsvoll grämlichen Geist verhallen lassen, um am Ende mitzuteilen, was bleibt. Seine Untersuchungen sind angenehm zu lesen und vor allem jenen Lesern zu empfehlen, die von sich aus nie auf den Gedanken kämen, zu einem Lyrikband zu greifen. Das vergiftete Wohlwollen, das Dr. Stephan etwa seinem Lieblingspatienten, dem Simulanten Raoul Schrott, zuwendet, kuriert auch die schlechteste Laune.