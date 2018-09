Immer ist da jemand, der einem die gute Laune verdirbt. Die deutschen Exporte laufen wie geschmiert, auch die Nachfrage im Inland profitiert jetzt kräftig vom Aufschwung, die Zahl der Arbeitslosen ist unter die 4-Millionen-Grenze gesunken, die Stimmung zumindest in der westdeutschen Wirtschaft war schon bald zehn Jahre lang nicht mehr so optimistisch wie heute. Doch wie wenn die ungetrübte Freude über einen Aufschwung nach Maß etwas Frivoles hätte, melden sich die Spielverderber zu Wort. Sie warnen vor einer Rückkehr der Inflation - und das bei einer Teuerungsrate von 1,9 Prozent im Juni.

Ganz so einfach ist das leider nicht. Gewiss, bei Preissteigerungen von nicht einmal 2 Prozent von Inflation zu reden scheint gewaltig übertrieben. Aber hinter der scheinbar beruhigenden Zahl verstecken sich andere Daten, die den Optimismus bremsen. Zum Beispiel, dass der Anstieg der Verbraucherpreise noch im Mai bei lediglich 1,4 Prozent lag. Oder dass die Erzeugerpreise das Niveau des Vorjahres bereits um 2,7 Prozent übertreffen, die Importpreise gar um über 11 Prozent. Ganz zu schweigen von der Situation in einigen Euroländern, bei denen auch die Verbraucherpreise deutlich schneller klettern als hierzulande. Also doch inflationäre Gefahren am Horizont?

Entscheidend ist, warum die Preise steigen. Sicher nicht, weil die Konjunktur in Deutschland heiß läuft. Selbst wenn sich die konjunkturelle Dynamik noch beschleunigt, ist das kein Schaden

die Produktionskapazitäten sind noch nicht ausgelastet, der Arbeitsmarkt bietet noch beträchtliche Reserven. Vor allem hat die weitgehend abgeschlossene Lohnrunde dafür gesorgt, dass die Lohnentwicklung sehr moderat bleibt, also auch von hier kein Preisdruck entsteht. Und da die jüngst abgeschlossenen Tarifverträge relativ lange Laufzeiten haben, wird sich daran auch so schnell nichts ändern.

So ist die inflationäre Tendenz fast ausschließlich mit den hohen Energiepreisen zu erklären, heute genau wie schon vor ein paar Monaten.

Nachdem die Opec-Länder eine Erhöhung der Ölförderung beschlossen haben, ist Besserung in Sicht. Und wenn der Euro-Kurs, der die Ölpreise weiter nach oben trieb, seine Erholung fortsetzt, dann werden Heizöl und Benzin wieder billiger. Wer also jetzt schon das Gespenst der Inflation beschwört und Zinserhöhungen von der Europäischen Zentralbank fordert, der tut des Guten entschieden zu viel. Jetzt ist Gelassenheit gefragt, kein hektischer Aktionismus.