Es gehört zu den gesicherten Erkenntnissen westlicher Eliten, dass Umweltschutz zu den gestrigen Themen gehört. Als vor kurzem 14 "Chefs progressiver Regierungen", wie sie sich selbst nannten, der Einladung von Bundeskanzler Gerhard Schröder folgten, um sich in Berlin über "modernes Regieren" zu verständigen, vergaßen sie in ihrem Abschlussdokument sogar aufzuschreiben, was mittlerweile in jedem Schulbuch steht: die Bedeutung des Umweltschutzes. Zu den fünf "Schlüsselaufgaben für den Staat" zählt dieser laut ihrem "Berliner Kommuniqué" jedenfalls nicht mehr. Selbst die Grünen suchen krampfhaft nach neuen Themen, um ihr Überleben zu sichern. Was wiederum die Meinungsmacher bestärkt, den Umweltschutz herunterzureden und -zuschreiben. Der Zeitgeist lässt grüßen. Umwelt gilt als mega-out.

Das ist megafalsch. 53 Prozent der Deutschen halten den Umweltschutz für "sehr wichtig", nur 6 Prozent finden ihn "weniger" oder "überhaupt nicht wichtig". Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung hält die bestehenden Umweltgesetze für unzureichend. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung hervor, die der Marburger Universitätsprofessor Udo Kuckartz und das Emnid-Institut im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) durchgeführt haben. Das UBA lässt alle zwei Jahre das Umweltbewusstsein der Deutschen erforschen. Die letzten veröffentlichten Daten stammen von 1998. Die neuen Daten für das Jahr 2000 sind noch nicht veröffentlicht worden. Der ZEIT liegen die Ergebnisse vor.

Danach nehmen die Wertorientierungen pro Umwelt in der Bevölkerung wieder deutlich zu: 59 Prozent glauben, die Grenzen des Wachstums seien erreicht, 62 Prozent befürchten, dass eine Ökokatastrophe droht, "wenn wir so weitermachen wie bisher", und 67 Prozent stellen fest, dass die Politiker "viel zu wenig für den Umweltschutz tun". Nach der Schelte durch den Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt jetzt auch das Volk der rot-grünen Regierung schlechte Noten für ihre Umweltpolitik.

Auf großes Unverständnis trifft allerdings die Ökosteuer. Sie gilt als sozial ungerecht und als wenig hilfreich für die Lösung der Umweltprobleme. Dabei gaben zum Zeitpunkt der Befragung (Januar/Februar 2000) 60 Prozent ihr grundsätzliches Einverständnis mit Ökosteuern zu Protokoll, sofern die Steuermehreinnahmen direkt dem Umweltschutz zugute kommen. Zwei Drittel der Deutschen wären sogar bereit, Abstriche von ihrem Lebensstandard zu machen, um die Umwelt zu schützen.

Offenbar aber nur, wenn alle mitmachen. Das eigene Verhalten steht jedenfalls bisher nicht selten in Widerspruch zu diesem Versprechen. Fleisch und Gemüse mit Biosiegel kauft nur eine Minderheit. Immerhin ein Drittel lässt im Winter "häufig" oder "immer" das Fenster längere Zeit offen, um zu lüften. Und die Benutzung wenig umweltverträglicher Verkehrsmittel wie Auto oder Flugzeug nimmt zu. Allerdings befürwortet eine knappe Mehrheit von 51 Prozent, was der Autokanzler Schröder seinem vermeintlichen Autovolk nicht zumuten will: befristete Tempobeschränkungen gegen den Sommersmog.

Umweltprobleme werden von den meisten als Zukunftsprobleme erwartet. 73 Prozent glauben, dass die nächste Generation "starken" oder "sehr starken" gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sein wird. Ebenfalls mehr als zwei Drittel fürchten, dass Trinkwasser knapp und sehr teuer wird. Und fast alle Befragten gehen von einer spürbaren Erwärmung des Erdklimas aus - trotz der Erwartung, dass das Dreiliterauto zum Regelfall wird.

Alles in allem: Das Umweltbewusstsein wächst wieder - allerdings nicht in den Himmel. Als wichtigstes aktuelles Problem nehmen 58 Prozent den "Arbeitsmarkt" wahr, gefolgt von "Vertrauensverlust der Politik/Spendenaffäre" (19 Prozent). Der Umweltschutz folgt mit 16 Prozent - gleichauf mit dem Thema "Rentenpolitik/Sozialpolitik".